'Где сейчас выступаете? В '93 квартале 'Холодний яр': Ласточкин впервые рассекретил, на каком направлении служит, и показался в форме

Украинский актер и тренер "Лиги Смеха" Игорь Ласточкин, который в прошлом месяце пополнил ряды ВСУ и стал частью 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний яр", раскрыл, на каком направлении проходит службу. По словам 38-летнего юмориста, он с собратьями выполняет задания на Донбассе.

Видео дня

Об этом звезда "Квартала 95" рассказал в новом видео, которое опубликовал на личной странице в Instagram впервые после мобилизации. Он предстал перед камерой в военной форме.

На записи юморист и блогер Владимир Черняк обратился к актеру с вопросами: "Извините, а вы Игорь Ласточкин? Артист? А где сейчас выступаете?". В ответ на это тренер "Лиги Смеха" отметил: "В "93 квартале "Холодний Яр". На Донбасе".

Также на видео можно увидеть, что в знак благодарности Ласточкину и его собратьям за службу Черняк с товарищем передали бригаде "Холодний яр" автомобиль.

Напомним, что 19 февраля звезда "Квартала 95" сообщила о своей мобилизации в ряды ВСУ. Он показал фото с оружием и военным билетом, которое подписал: "Сложные времена рожают сильных людей! #одинз4%".

Хештег в посте Игоря Ласточкина "Один из 4%" указывает на заявление президента США Дональда Трампа, согласно которому якобы только 4% всего населения Украины поддерживает Владимира Зеленского. На самом же деле, согласно данным соцопроса КМИС, этот показатель составляет 57%.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что победитель "Лиги смеха" Сергей Вавилов мобилизовался в ВСУ, но не афишировал это.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!