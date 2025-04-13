'Какого черта Украина в Украине была запрещена?' Актер-воин Владимир Ращук – о восхищении Ириной Фарион, отце в Донецке и доме в Мариуполе

Владимир Ращук – актер театра и кино ("Пограничники", "Ворон и Воробьев", "Председатель", "Отступники", "Конотопская ведьма", "Позывной "Тамада", "Друзья по контракту"), музыкант, спортсмен. С началом полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Сейчас офицер управления батальоном "Свобода" Национальной гвардии Украины.

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В интервью OBOZ.UA Владимир Ращук рассказал о своих самых страшных моментах на фронте, а также признался, как война повлияла на его отношения с женой – актрисой Викторией Билан. Еще раскрыл, почему больше двух лет не общался с отцом, проживающим в Донецке, и какие мысли до сих пор держат в родном Мариуполе, где никого из близких не осталось. Мы встретились с актером в кафе столичного кинотеатра "Жовтень".

– Владимир, на днях мы записывали интервью за этим же столиком, в этом кафе с вашим коллегой, актером Даниилом Мирешкиным, который тоже воюет, а в Киеве находился в командировке. Он пришел на встречу в гражданских одежде, вы сейчас тоже. Почему?

– У меня стаж в армии с 24 февраля 2022 года. Каждый раз, когда приезжаю домой, стараюсь спрятать форму с глаз, потому что вызывает определенные переживания. Мы настолько пропитаны всем, что там происходит, что не хочется тянуть это в гражданскую жизнь. Но, с другой стороны, на мне тактические штаны-карго, очень функциональная рубаха, "ловы" на ногах. Выходит, вроде и не хочу ходить в военном, но все равно все вокруг милитарного крутится (улыбается).

– Сейчас вы находитесь в творческом отпуске, приехали в Киев ради съемок в картине "Каховский объект". Трудно было получить разрешение?

– За четыре месяца до начала работы компания Film.UA начала писать письма – сначала в мою часть, потом главнокомандующему Нацгвардии, для того чтобы мне дали официальную командировку с фронта. И меня отпустили ровно на тот срок, в который снимается фильм.

События в "Каховском объекте" происходят в наше время. Это первый украинский хоррор о зомби. Знаете, это парадокс: я никогда не любил фильмы этого жанра. Ужасы – да, но это немного другое, о зомбиках. А мне такое было неинтересно. Но когда предложили, прислали сценарий, загорелся, как пацан. По сюжету украинские военные находят секретный бункер после подрыва Каховской ГЭС, где советские ученые когда-то проводили эксперименты над людьми, планируя в искусственных условиях вывести более мощных мужчин-солдат. И там оживают ужасы из прошлого, с которыми приходится бороться нашим героям. Я шучу, что у меня ничего не поменялось: на фронте убиваю зомби и "на гражданке" – тоже.

Актуальны ли в данный момент такие картины? Мне кажется, что людям сейчас грузиться тем, во что они и так сильно углублены – войну, обстрелы – тяжеловато. Я ненавижу слово "устали", но соглашаюсь с мыслью, что смотреть документалку, хронику не всегда эмоционально просто. А вот такая подача – это кайфово. Поэтому советую обязательно сходить на этот фильм, когда будет в прокате.

Относительно целесообразности игровых фильмов во время войны, хочу сказать еще такое. Когда мы забираем деньги из войск и снимаем игровое кино, это преступление. Если у нас все же это сбалансировано, как в нормальной, зрелой стране (а я хочу верить, что мы туда двигаемся), то игровое кино крайне необходимо для того, чтобы не "поехать кукухой". Я допускаю, что-то из того, что сейчас снимается, как любит говорить молодежь, может получиться кринжовым. И это нормально, потому что мы экспериментируем. Однако когда появляются фильмы типа "Раша гудбай", это гребаный трэш. Я с ним немного связан, должен был играть в этой картине роль, которая позже досталась Андрею Исаенко. Отказался, когда узнал, что будет снимать Алексей Кирющенко (режиссер родился и вырос в Украине, долго жил и работал в России. Сотрудничает со студией "Квартал 95", работал над сериалами "Сваты", "Папик", "Родичи". Автор сценария и режиссер "Слуги народа"). Надо сказать, что он очень умен, но мы знаем, что это за птичка на самом деле.

– Алексей Кирющенко недавно заявил, что у него есть украинский паспорт.

– Но родной язык до сих пор не выучил, правда? Когда меня начали убеждать, что он, мол, столько делает для Украины, спросил: а что конкретно? Начнем с элементарного: он выучил украинский язык?

– Вы думали о том, что не исключено, что создатели фильма приглашали вас в картину еще и потому, чтобы потом сообщить, что в фильме снимался ныне находящийся на фронте актер.

– А такого сейчас очень много, поэтому нужно все фильтровать. Моя первая учительница по актерскому мастерству когда-то говорила: должен понимать, что к актерам иногда относятся как к проституткам. И для того, чтобы сохранить совесть и честь, нужно очень проверять информацию. Карьера, деньги, слава – это все перемалывает настолько, что твоим ценностям может просто не остаться места, так тебя юзают. Поэтому мне очень больно, что Андрей Исаенко и Екатерина Варченко (сыграли в фильме "Раша гудбай" главные роли. – Ред.) там остались сниматься. Я понимаю, что у всех свои обстоятельства, но каждый из нас должен поступать по совести. Такое игровое кино – это преступление против Украины. "Квартал 95", Кирющенко – всех этих "творцов" нужно наказывать.

– У вас прекрасный украинский язык, трудно поверить, что разговаривать на нем начали только после российского полномасштабного вторжения.

– Смотрите, как говорят в моем родном Мариуполе, начну из-под Волновахи (смеется). Я говорил по-русски до 24 февраля 2022 года. Украинский понимал, изучал в школе. Хотя вы знаете, с какого класса у нас начались эти уроки? С девятого. И раз в неделю. Между тем украинский нам преподавала фантастический педагог – Малышко Лидия Васильевна. Просто шевченковский персонаж: сухое телосложение, юбка ниже колен, блузка, аккуратная прическа. У нее был очень каллиграфический почерк, и она очень чисто говорила по-украински – прямо как в книгах. Причем была едва ли не единственной жительницей Мариуполя, кто не переходил на русский даже в бытовой жизни. Мне кажется, кроме нее, там никто не говорил по-украински.

Лидия Васильевна говорила нам: "Дорогие мои, каждый уважающий себя украинец должен знать, ну, хотя бы две тысячи народных песен". Представляете? И она это говорила так легко, словно само собой разумеющееся. А я сидел и думал: "Ой на горі два дубки", "При долині кущ калини", "Там у вишневому садку" – все, больше ничего не слышал. А здесь "хотя бы две тысячи". А сейчас у меня такие мысли: насколько наша культура огромная и глубинная, а мы порой так глупы и неопытны, потому что не знаем этого.

В Киеве украинский я постоянно слышал, потому что моя жена с Франковщины (актриса Виктория Билан-Ращук. – Ред.). Встретился восток и запад (смеется). И она дома разговаривала по-украински. Но, поскольку вся наша работа была на русском (актеры служили в столичном Театре имени Леси Украинки. – Ред.), вынуждена была использовать и русский.

Когда началось вторжение, мы жили в Вышгороде. И все, что происходило – проходило у нас за окнами. Над Киевским водохранилищем сбили несколько вертолетов, проносились самолеты, все гудело, дрожало. Я в тот момент совершенно четко идентифицировал, кто на нас напал. А после Бучи, Ирпеня, Гостомеля (актер с оружием в руках участвовал в освобождении Киевской области. – Ред.), после того, что я увидел и пережил, поклялся себе, что никогда, ни с кем не буду говорить по-русски. Для меня это враг, который насилует, убивает, разрушает. И он пришел сюда, чтобы уничтожить нас как нацию. И забрать у нас самую главную идентификацию – язык. Признаюсь, мне очень тяжело бывает в Киеве, потому что многие продолжают здесь говорить по-русски. Меня это сильно триггерит, раньше даже агрессировал. Я не верю в ласковую украинизацию, считаю, что законы по языку в Украине должны быть намного жестче.

Мой переход на украинский тоже был непростым, какое-то время говорил как Азаров (улыбается), но все равно не возвращался к русскому. Даже помню такую историю: в Северодонецке мы стояли рядом с беларусами – полком имени Кастуся Калиновского. Комбат пришел к нам для коммуникации – такой крутой человек, с большой бородой, с пулеметом наперевес. Мы начали общаться, он – на русском. Я его спрашиваю: друг, скажи, а ты меня понимаешь? Ну конечно, мол. "А ты можешь говорить со мной на беларуском?" – продолжаю. Так мы в дальнейшем и общались, он – на своем языке, я – на нашем. И хорошо друг друга понимали. Говорю: "Что вы здесь делаете? Вы же беларусы, а здесь – Украина". "Мы боремся за свободных людей", – отвечает.

– Актер Дмитрий Суржиков, который, как и вы, родился и вырос в Мариуполе, в интервью нашему изданию рассказывал, что его путь к украинскому тоже был непростым. Мол, в Мариуполе русскоязычие зашкаливало. Рассказывал: "В Киеве работал в театрах, где спектакли шли на русском. В 35 лет пришел в Молодой театр. Не скрою, перейти на украинский на сцене было испытанием. Как артист ты уже сформирован с технической точки зрения – чувство слова, звукообразование. Но это произошло". Дмитрий также уверен, что для масштабной украинизации законов о языке недостаточно.

– Моя бабушка – гречанка, в шестой класс ходила в греческую школу. В Мариуполе в свое время было и татарское учебное заведение, а затем советы их убрали – все зачистили. Они все делают по одному шаблону десятилетиями – выжигают твое, навязывая свое. На оккупированные территории завозят свой контингент – очень примитивный. Гастарбайтеров, людей, у которых нет образования, зэков – и это очень страшно.

– Прима столичного Театра имени Ивана Франко, тоже ваша землячка, актриса Татьяна Михина рассказывала нам, как пыталась там связаться с друзьями родителей, однако их номера телефонов принадлежат уже незнакомым людям. Она подозревает, что это история о том, как в квартиры мариупольцев заселяются россияне. У вас кто-нибудь остался там?

– Единственное – родительский дом. Мама, много лет проживавшая в Греции, очень много денег в него вкладывала, полностью реставрировала, должна была заехать летом 2022 года. И это теперь ее боль, а я не знаю, как ей помочь. Сейчас знакомая сдает его на условиях, что деньги оставляет себе. Продать это жилье, очевидно, проблематично. Возможно, как-нибудь будем пробовать через папу, он живет в Донецке. Родители развелись, когда мне было шесть лет.

– Какие у вас с ним отношения?

– До войны были просто фантастическими, сейчас – нет. Донбасс сильно накачивали, и продолжают это делать, пропагандой. Я вам больше скажу: если бы Путин не спешил, а еще лет пять подождал со вторжением, он бы зашел сюда с парадом. Их пропаганда очень качественно здесь работала, они эффективно взрывали нас изнутри. И с некоторых пор мы с папой по взаимному согласию перестали говорить о политике. Когда он узнал, что мы с женой были на Майдане, назвал нас "майданутыми". Мол, вам денег не хватает, что ли? То есть у него совершенно другие реалии, понимаете? Я рассказываю, что по нам стреляют, а он: а почему вы лезете туда? Вот поэтому мы решили не трогать эти темы.

А после начала полномасштабки я ушел в армию. Он не знал. Когда вернулся из Бучи, очень тяжело переживал то, что там прожил. Позвонил по телефону ему. И что-то начали говорить о войне, я стал рассказывать о том, что видел. Он: "А ты знаешь, что ваш танк развалил мой дом?" А наших войск там не было. Говорю: "А что на нем написано?" "Ну, Z нарисовано…" – отвечает. С тех пор мы не общались два с половиной года. А где-то месяца три назад снова созвонились. "Как дела? Как здоровье?", "Ты сам как?" – вот такой короткий разговор получился. Что я, офицер Вооруженных сил Украины, буду рассказывать дальнобойщику, который возит на Москву медикаменты? Он фактически спасает солдат, пришедших убивать сюда украинцев, в частности и его сына... Это просто трэш, такого и врагу не пожелаешь.

До войны мы предлагали отцу переехать в Киев. Я тогда как раз купил участок за городом, хотел строиться, однако не было времени заниматься, а он в этом шарит. Говорю: "Поставим тебе там готовый маленький домик – будешь жить, контролировать строительство. Купим микроавтобус, хочешь в кинопроизводстве водителем устрою, будешь работать". Но эта идея ему не зашла, и теперь возит медикаменты на Москву.

– Ваша жена Виктория в одном из своих постов в Instagram написала, что когда вы приняли решение идти на войну, она чувствовала "страх, нестерпимую боль, слезы, отчаяние, ночи без сна, волнение", но никогда – обиду, потому что имеет большое уважение к вашему выбору.

– Я еще с 2014 года думал пойти. Но, знаете, тогда я все равно был еще малороссом, как ни крути, незрелой личностью. И даже в начале вторжения мое решение – оно было более интуитивным, чем сознательным. А уже потом благодаря своему подразделению, а также потому, что у меня есть Петр Николаевич Кузик (командир батальона "Свобода", глава Киевской городской организации ВО "Свобода". – Ред.), я очень подтянулся идеологически. Мне посчастливилось встретить на пути и других знаковых людей, влюбивших меня в Украину.

А что касается Виктории, я тогда сказал ей всего несколько фраз. Первое, что спросил: "А если бы ты была на моем месте, как бы поступила?" Была большая пауза. А потом продолжил: "Если я не уйду, как будешь потом на меня смотреть? Как будешь со мной жить, зная, что под юбкой прятался?" И она собрала мне рюкзак.

– После того как вы прошли бои в Киевской области и должны были двигаться на Донбасс, вы с женой обвенчались. Почему возникло такое желание?

– Мы давно это планировали, еще когда поженились, но все не получалось, потому что мечтали, чтобы это было что-то особенное, с традициями. Слишком долго готовились, пока не началась полномасштабная война. И Вика считала, что так сможет лучше меня защитить молитвами. Верю ли я в это? Знаете, у меня к Богу абсолютно дружественно-братское отношение – это шутник еще тот (улыбается). Между тем меня не раз спасала его сила. Однажды в Северодонецке, 13 июня 2022 года. За несколько дней до этой даты, мой побратим Сергей Кардан поехал пригнать машину, которую нам приобрели волонтеры. Тем временем встретились у нашего штаба моя жена (она занималась этой покупкой) и Надя – жена моего побратима, общались. Вика говорит: "Постоянно молюсь, у меня дома все в иконах, ладаном жилье пропахло". А Надя: "Я тоже пробовала, но не выходит, не верю в это". И они разошлись.

Кардан пригнал машину. А 13 июня у нас был бой. Мы работаем, перемещаемся, я краем глаза вижу, как пуля попадает в Сергея – он умирает. Потом – в меня, но пролетает через руку и бок. Я лежу и думаю: вот что это? Считаю, что меня спасли молитвы Вики. Бог помог, потому что она верила, просила. И таких моментов со мной было много.

– Вы допускаете мысль, что преимущество в этой войне может повернуться не в нашу пользу?

– Давайте апеллировать к истории – такое уже было. Что может помочь оккупантам удерживать здесь власть, как бы это сейчас ни звучало нереалистично? Предатели. Мы сильно недооцениваем, даже терпим всевозможных арестовичей, трухановых. Этих недобитков партий регионов, сидящих в Верховной Раде. Мы их жалеем, а они просто поджали хвосты и ждут. Это спрут, который при малейшей возможности снова будет заполнять наши мозги пропагандистскими эфирами из зомбоящика.

Мы расслабились, как только немного отошла угроза. А если бы вражеские войска снова пошли на Киев – все, как в феврале-2022, в кулак – это мы можем. А если не удастся сдержать нашествие – пойдем в подполье, в партизанщину. Но почему не включаемся в борьбу все время? Не учим уроки истории? Она очень наказывает за неусвоенные знания.

– До большой войны вы работали в столичном Театре Леси Украинки, который возглавлял печально известный Михаил Резникович, не скрывавший любви к "русскому миру". Трудно было?

– Я же вам рассказывал: мы все были тогда немного малороссами. Скажу больше, я даже учился в мастерской у Резниковича. Он постоянно рассказывал нам, что московские театры – это величие, а наши – провинция. Это тоже сеяло в душе какую-то неполноценность. Но я ненавидел Москву всем сердцем. Даже когда после школы советовали туда поступать, отвечал: только в Киев.

Когда мы с женой начали ходить на Майдан, это не очень хорошо воспринялось в театре. Позже Вику уволили. Резникович сказал: "Как к профессионалу нет никаких вопросов – это личное". Ну ясно, мы ведь против Партии регионов, в которую он входил.

Сейчас, когда театр живет без Резниковича, мне очень нравится, что, наконец, там нет ничего русского. Даже в названии. Леся Украинка перестала переворачиваться в гробу. Ну за что ей было такое горе: Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки? Вот сейчас это украинский театр. Я очень рад, как он двигается вперед – премьера за премьерой. А относительно Резниковича очень хочу, чтобы он еще в тюрьме посидел – прямо большое желание, чтобы так произошло. У меня нет к нему эмпатии, потому что сломал огромное количество актерских судеб.

Очень радуюсь за столичный Театр Ивана Франко. Это большая удача – иметь такой успех зрителя. Просто фантастика! И это опять же происходит из-за того, что мы наконец-то отрезали пуповину от России. Посмотрите, что происходит с музыкой, сколько новых художников появилось. И это такая необходимость! У нас рождается то, за что можно уцепиться, потому что свое. До этого украинцы на своей земле долгие годы были в подполье. А какого черта, простите, Украина в Украине была запрещена?

– В одном из своих интервью вы признались, что очень любили Ирину Фарион. После гибели ее близкая подруга Оксана Микитюк в разговоре с нашим изданием рассказывала, какой позитивной она была в жизни. Почему до сих пор к этой персоне иногда возникает неоднозначное отношение из-за ее категоричности?

– Ну смотрите, каждое интервью, которое выходит со мной, тоже в какой-то степени радикальное. Я утверждаю, что если вы не разговариваете по-украински, то, извините, дегенерат. Тот, кто не помогает армии, кто не сражается – не украинец, не имеет права вообще иметь наш паспорт. Нас спасет только радикальная украинизация – по-другому никак. Почему так резко говорю? Потому что мне больно, когда слышу, например, что в Украину приехали 14 новых роллс-ройсов. Знаете об этом? Не в Дубай, а в Украину – страну, которая находится в войне.

Ирина Дмитриевна тоже всегда говорила правду. И делала это не из-за какой-то собственной выгоды, а ради Украины. Она пыталась открыть глаза. А радикально подавала какие-то вещи, потому что устала от того, что люди так безразличны, необразованны, понимаете? Мне больно от того, что почти в каждой семье уже есть погибшие в этой войне, но многие до сих пор не включены в борьбу, не понимают важнейших вещей. А что говорить о тех, кто прячет под юбками своих мужчин? И возьмите Ирину Фарион, которая погибла сама за свои идеи, а потом ее зять на фронте. А сколько всего она сделала – фантастическая учёная. Я бы очень хотел, чтобы именно такие люди были у власти, потому что это об Украине, а не о деньгах, дерибанах и компромиссах. Но не всем хочется об этом слышать. Потому и приплетается, что она скандалистка и все такое.

– Какими были ваши самые страшные моменты в войне?

– Страшнее всего то, что в XXI веке люди знают, что такое война (долго молчит). Когда над проектом "государство" работали поколения людей, вкладывали в него, а кто-то приходит и просто убивает, уносит жизнь. Вы представьте, во время Второй мировой войны этот конченый русский маршал Жуков поощрял подчиненных не жалеть солдат, мол, бабы еще нарожают. Как такое в голову может влезть? А может, для какой-то мамы это единственный ребенок? Может, она его годами ждала, не могла родить? И ты просто так ей это говоришь? И сейчас мы с российской стороны слышим подобные заявления. Это абсолютно цинично, бесчеловечно.

Война – это очень страшно. И сам факт того, что мы привыкаем к этому. Вот сейчас девять детей погибли в Кривом Роге, а как реагируем? Свечу там в соцсетях выставили, провели день траура. Мы привыкаем к ужасу. А мир не должен так жить, потому что он гораздо интереснее и разнообразнее.

– Как война повлияла на ваши отношения с женой?

– С одной стороны, наши чувства очень обострились. С другой стороны, мы столкнулись с тем, что каждый раз, каждую ротацию из Киева едет один человек и остается – один. А возвращается совсем другой человек, и встречает его – так же та, что изменилась. И нам нужно вроде снова знакомиться (улыбается). И это каждый раз большая работа. Психологически, признаюсь, очень тяжело, тем более что мы оба максималисты. Мне очень непросто там, но и ей здесь – в режиме постоянного ожидания, поставив свою жизнь на паузу, – это нелегко. Но она очень сильная, просто ге-ни-аль-ная женщина (улыбается).

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