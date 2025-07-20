Вернувшийся в шоу-бизнес рэпер Ярмак раскрыл, где проходит военную службу и какую должность занимает

Украинский рэпер Ярмак, который с началом полномасштабного вторжения России добровольно пошел в армию, официально возвращается в шоу-бизнес. Впервые за четыре года он вышел на сцену с концертом – выступление состоялось на Atlas Festival 2025. Во время пресс-конференции артист раскрыл подробности службы в Вооруженных силах Украины.

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Детали сообщил "24 Канал". Как оказалось, рэпер сейчас командует технологическим подразделением DARKNODE в составе 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ. Это специальное боевое подразделение, занимающееся противодействием вражеским дронам и техническим обеспечением аэроразведки. По словам музыканта, DARKNODE уже четвертый месяц подряд считается лучшим подразделением в направлении перехвата воздушных целей среди всех формирований Сил обороны Украины.

"Мы уже четвертый месяц являемся лучшим подразделением по перехвату воздушных целей среди всех подразделений Сил обороны Украины. Мы хорошо разбираемся в этом и четко осознаем, какая сейчас ситуация. Она на самом деле достаточно сложная не только в Украине – это вызов не только для нас, но и для всего мира", – отметил Ярмак.

Несмотря на полную занятость на службе, артист не оставляет творческую деятельность. Он убежден, что культура и боевой дух не менее важны для победы, чем техника и оружие. Именно поэтому он решил дать небольшой концерт.

"Время показало, сколько нашей молодежи до сих пор слушает русскоязычный контент и музыку. Это свидетельствует о большом пробеле в культурном направлении – пробел, который мы должны заполнять и развивать", – объяснил рэпер.

Его выступление на Atlas Festival имело три ключевые цели. Во-первых, это сбор средств на нужды его подразделения и других частей, работающих над защитой украинского неба. Во-вторых, рекрутинг: Ярмак хочет привлечь специалистов, инженеров и технических специалистов к созданию новой архитектуры противовоздушной обороны, которой нет ни в одной стране мира. В-третьих, это поддержка общественного духа: музыкант стремится объединить людей, показать реальное положение дел на фронте и вернуть доверие к победе.

Напомним, YARMAK одним из первых артистов публично прекратил концерты после 24 февраля 2022 года, вступил в ряды ТРО, а затем – в Силы беспилотных систем ВСУ. В течение всего периода службы он неоднократно публично высказывался о важности культурного "фронта", боролся с российской пропагандой в соцсетях и помогал с закупкой техники для армии.

Ранее OBOZ.UA писал, что освобожденный из плена воин расплакался при виде своего кумира Ярмака. Когда рэпер прибыл встречать освобожденных из плена, он и не догадывался, насколько глубоким окажется этот момент.

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