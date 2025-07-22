Принцу Джорджу – 12: что отныне категорически запрещается старшему сыну Кейт Миддлтон и куда вся семья поехала праздновать

22 июля принц Джордж, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, отметил свое 12-летие. Для большинства детей это просто еще один день рождения, но для второго в очереди на британский престол этот возраст символизирует важный рубеж, связанный со строгой традицией королевской семьи, которая берет начало еще со времен детства его отца.

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Родители уже успели поздравить сына с праздником в Instagram, традиционно показав свежее фото. В соответствии с установленными правилами безопасности, Джорджу не рекомендуется летать одним самолетом со своим отцом – принцем Уильямом. Причина проста: в случае авиакатастрофы британская монархия могла бы потерять сразу двух преемников трона, что стало бы серьезным ударом по стабильности наследственной системы.

Это правило не является юридически обязательным, но до сих пор выполняется с письменного разрешения действующего монарха. То есть теперь Уильям и Джордж должны начать летать отдельными рейсами или получать специальное разрешение на совместное путешествие.

Этот протокол лично подтвердил бывший пилот короля Чарльза III Грэм Лори, который вспоминал, как после достижения принцем Уильямом 12 лет ему было рекомендовано летать отдельно от отца – тогдашнего принца Чарльза.

Впрочем, вопрос соблюдения этой традиции в случае с Джорджем пока остается открытым. Источники, приближенные к семье, сообщают, что Кейт Миддлтон не всегда строго придерживается королевских методов воспитания и часто выбирает более современный подход. В 2020 году, по данным Closer Weekly, Кейт уже начала разговоры с Джорджем о его будущей роли как короля, однако делает это "по-детски", чтобы не оказывать давления на сына.

"Уильям и Кейт уже поговорили с Джорджем и Шарлоттой об их будущих ролях, но по-детски, чтобы они поняли, не чувствуя себя подавленными. Джордж знает, что в нем есть что-то особенное и что однажды он станет будущим королем Англии", – отметил источник. Поэтому определенная уединенность парня в будущем, в частности, во время путешествий, может стать частью постепенного введения его к взрослой королевской жизни.

Празднование дня рождения в этом году прошло без публичной огласки. Как сообщило местное издание InStyle, герцоги Кембриджские вместе с детьми – Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи – и родителями Кейт Миддлтон отправились в отпуск на греческий остров Кефалония. Семья прибыла в полной секретности частным самолетом из Лондона. По прибытии их сопровождала охрана, а из аэропорта все сразу отправились в роскошном фургоне. Как утверждают источники, впоследствии семья села на частную яхту, чтобы провести несколько дней в тишине и комфорте на Ионическом море.

Выбор Кефалонии как места для семейного праздника вполне логичен – этот остров известен своей относительной приватностью и живописными пейзажами, обеспечивающими спокойный отдых вдали от любопытных глаз прессы. Семья Уильяма и Кейт и раньше выбирала подобные маршруты для неофициальных поездок.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон запретила своим детям участвовать в кровавой королевской традиции, которой придерживались многие поколения. Ранее ее прошли король Чарльз III, принцы Уильям и Гарри.

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