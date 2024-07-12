Принцу Джорджу советуют придерживаться одного важного правила, чтобы стать королем в будущем: оно начнет действовать через год

Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма принц Джордж через свою близость к верхушке престола короля должен соблюдать важное правило, действовавшее со времен детства герцога Кембриджского. С наступлением 12-летнего возраста совсем юному принцу рекомендуют лететь с родителями отдельным самолетом. До начала этого нововведения ему нужно подождать всего 1 год и 10 дней.

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Однако неизвестно, действительно ли родители согласятся на эту не столь уж давнюю традицию, ведь Кейт Миддлтон часто нарушает королевские методы воспитания, поэтому не исключение, что подобного не произойдет с частным самолетом для подростка. Тем более, как пишет The list, теперь это нововведение стало менее суровым из-за гораздо более безопасных полетов.

На самом деле выделение отдельного самолета для будущего престолонаследника происходит только ради его безопасности. Из-за того, что принц Джордж является вторым потомком монархии после своего отца, им желательно не летать вместе, ведь в случае авиакатастрофы могут погибнуть сразу два будущих короля и линия наследования будет значительно повреждена.

Бывший пилот Карла III Грэм Лори вспомнил, как семья тогдашнего принца Чарльза и принцессы Дианы передвигалась самолетами со своими детьми: "Интересно, что мы летали все четверо – принц, принцесса, принц Уильям и принц Гарри – до тех пор, пока принцу Уильяму не исполнилось 12 лет. После этого он должен был иметь отдельный самолет, и мы могли летать все четверо вместе, когда они были маленькими, только с письменного разрешения Ее Величества".

В 2020 году инсайдер сообщал Closer Weekly, что Кейт Миддлтон уже общалась с принцем Джоржем, когда ему было 7 лет, по поводу его будущей роли короля, поэтому возможная частичная обособленность от семьи может быть следующим шагом к расширению обязанностей подростка.

"Уильям и Кейт уже поговорили с Джорджем и Шарлоттой об их будущих ролях, но по-детски, чтобы они поняли, не чувствуя себя подавленными. Джордж знает, что в нем есть что-то особенное и что однажды он станет будущим королем Англии", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA писал, что во время первого в 2024 году появления Кейт Миддлтон на публике на Trooping the Colour в честь дня рождения короля Чарльза III ее старший сын принц Джордж заметил интересную деталь того дня.

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