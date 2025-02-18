Кейт Миддлтон запретила своим детям участвовать в кровавой королевской традиции, которой придерживались многие поколения

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выступила против участия своих детей в древней королевской традиции, связанной с охотой. Об этом говорится в новой книге "Да, дамы – тайная жизнь королевских слуг" королевского эксперта Тома Квинна.

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Согласно опубликованным отрывкам Daily Mail сообщает, что Миддлтон настояла, чтобы ее трое детей – 11-летний принц Джордж, 9-летний принц Луи и 6-летняя принцесса Шарлотта – не участвовали в многовековом ритуале "кровопускания". Традиция предполагает, что юные члены королевской семьи после своей первой охоты должны "освятить" свое лицо кровью упитанного животного – обычно оленя или лисы.

"Невестка Чарльза, Кэтрин, принцесса Уэльская, твердо стояла на своем и настаивала на том, что не будет никакой крови ради ее детей", – говорится в книге. Такой ритуал существовал в королевской семье многие столетия, и воспринимался как способ отметить переход от детства к взрослой жизни.

Ранее его прошли король Чарльз III, принцы Уильям и Гарри. Последний в автобиографии "Запасной" подробно рассказал, как в 15 лет пережил этот опыт, когда ему пришлось убить оленя. Он описал, как его проводник заставил его опустить голову в тушу животного, что стало для него "моментом инициации".

В отличие от многих представителей монаршей семьи, принцесса Уэльская всегда имела сложное отношение к охоте. Она неоднократно сопровождала принца Уильяма на охотничьих мероприятиях, но сама не принимала в них активного участия.

Том Квинн в своей новой книге отмечает, что Кейт была непоколебима в своей позиции и твердо стояла на своем, когда встал вопрос о привлечении детей к этому обряду. Она отказалась разрешить Джорджу, Луи и Шарлотте участвовать в традиции, которая, по ее мнению, жестока и устарела.

Напомним, что королевские традиции, связанные с охотой, неоднократно подвергались критике со стороны зоозащитников. Ранее принц Гарри столкнулся с негодованием организации PETA из-за откровенного описания древнего обряда.

Хотя принц Джордж и его младшие брат и сестра проводят много времени в Балморале – любимом охотничьем имении королевской семьи – участие в подобных ритуалах для них теперь под запретом.

Ранее OBOZ.UA писал, что королевские поклонники заметили сходство принца Луи с королем Чарльзом III в детстве.

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