Принцесса Анна, королева Маргрете и другие. 7 милых фото, показывающих невероятную любовь между бабушками и внуками

Королевы, возможно, являются одними из самых фотографируемых женщин во всем мире. Но прежде всего некоторые из них являются матерями и бабушками: иногда фотографам удается поймать трогательные кадры королевских лиц вместе с семьей.

От семейных портретов и фотосессий до более откровенных моментов эти королевские бабушки безгранично любят своих внуков. Подборку из лучших снимков собрал журнал HELLO.

Принцесса Анна

Королевская принцесса – бабушка пятерых внуков. В течение многих лет семейную идиллию дочери Елизаветы II вместе с малышами можно было увидеть на Фестивале британского троеборства и конных шоу.

Королева Маргрете и принц Кристиан

Перед тем, как отречься от престола в январе 2024 года, датская королева устроила пышный гала-вечер в белых галстуках по случаю 18-летия своего внука, кронпринца Кристиана. На фото видно, как будущий король целует бабушку в щеку.

Королева Маргрете с графом Николаем и графом Феликсом

Несмотря на лишение четырех из восьми своих внуков королевских титулов в 2022 году с целью уменьшения монархии, королева Маргрете остается близкой к сыновьям принца Йоахима, графа Николая и графа Феликса (на фото), а также детей Йоахима от второй жены, принцессы Марии – графа Генри и графини Афины.

Принцесса Беатрикс

Бывшая голландская королева, отрекшаяся от престола в 2013 году, поддерживает тесную связь со своими тремя внуками – принцессой Екатериной-Амалией, принцессой Алексией и принцессой Арианой. Девушки сфотографированы с бабушкой во время зимних каникул в австрийском городе Лех в 2015 году.

Королева Сильвия

Шведская королева обнимает свою старшую внучку, принцессу Эстель, во время празднования 40-летия короля Карла XVI Густава в 2013 году. Она также является бабушкой кронпринцессы Виктории и сына принца Даниэля.

Королева София

Бывшая королева Испании обожает своих внучек, принцессу Леонору и Софию, и часто присоединяется к своему сыну, королю Фелипе и его жене, королеве Летиции, во время летних каникул в Пальма-де-Майорке.

Принцесса Каролина

Монакская королева нежно обнимала своего внука Сашу Казираги, когда князь Альбер отмечал свой десятый год на троне в 2015 году. У княгини Каролины четверо детей и семеро внуков.

Ранее OBOZ,UA рассказывал о том, как Лиз Трасс призналась, какой совет дала ей перед смертью королева Елизавета II. Подробности – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!