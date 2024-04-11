Лиз Трасс призналась, какой совет дала ей перед смертью королева Елизавета II и к какой бывший премьер сейчас хотела бы прислушаться

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс рассказала, какой совет ей дала покойная королева Елизавета II. Политик призналась: сожалеет, что не прислушалась к словам монарха.

Об этом Трасс поделилась в своих мемуарах под названием "Десять лет, чтобы спасти Запад", пишет Daily Mail. Королева посоветовала ей "не торопиться". 49 дней британского деятеля на должности были отмечены экономическими потрясениями – включая реформы, повлекшие за собой падение фунта – до ее выхода из Даунинг-стрит.

Экс-премьер-министр общалась с королевской особой за два дня до того, как Великобританию всколыхнуло ужасное известие. Во время 20-минутной дискуссии в Балморале, где умерла Елизавета II, монарх была хрупкой и внимательной к госте.

"В конце нашего разговора она предупредила меня, что быть премьер-министром – это невероятно "стареть". Она также дала мне совет: "Не торопись". Возможно, мне стоило прислушиваться", – говорится в книге.

Трасс вспоминает свои мысли после новости о смерти Елизаветы II: "Почему я? Почему именно сейчас?" Политик сказала, что она расплакалась "на диване". Она добавила: "Снова горе было смешано с чувством уважения перед огромным весом события и тем фактом, что это произошло на моих глазах".

Политическая деятельница добавила, что, несмотря на давление, ее первая встреча с королем Чарльзом вызвала "странное чувство доброжелательности, поскольку мы оба начинали в новых ролях и должны были ориентироваться на незнакомой территории". К тому времени члены парламента от партии тори уже начали делать шаги, чтобы избавить Трасс от обязанностей. Когда она сделала реверанс Чарльзу, он спросил: "Итак, вы снова вернулись?"

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