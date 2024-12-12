'Райское место': стало известно, куда принц Уильям отвезет Кейт Миддлтон в романтический отпуск

Принц Уильям планирует романтический отпуск для своей жены Кейт Миддлтон на юго-западе Англии после тяжелого года для семьи. Как известно, в течение 2024-го принцесса Уэльская прошла профилактический курс химиотерапии после выявления онкологии, а король Великобритании Чарльз III проходил лечение от той же болезни.

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Отдых традиционно для монархов сделает Рождество особенно значимым, поскольку королевские супруги ценят время, проведенное с близкими. Как пишет The Mirror, Уильям "хочет создать воспоминания с Кейт, поэтому он планирует романтическое путешествие на острова Силли – одно из их любимых мест, куда они могут убежать, чтобы уединиться и провести время вдвоем".

В течение года Уильям был глубоко погружен в свою благотворительную деятельность, заботился о Кейт и своем отце и встречался с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Инсайдеры больше раскрыли больше подробностей о его планах по жене на рождественские праздники.

"Семья Кейт также будет большой частью празднований, – сообщил приближенный источник. – Уильям координирует с ними свои действия, чтобы Кейт была со всей семьей в Сочельник и Рождество".

Романтическое место отдыха, которое выбрал принц Уильям, – это архипелаг, расположенный в Кельтском море, где проживает всего 2200 жителей. Это число несколько растет, когда принц и принцесса прибывают в Силли, посещая свою резиденцию для отдыха, принадлежащую герцогству Корнуоллу.

Дом с четырьмя спальнями, известный как Tamarisk House, расположен на самом большом из островов Нормандских островов, Сент-Мери, и даже доступен для публичной аренды. Туристический сайт островов Силли описывает Сент-Мери как "безопасное убежище со спрятанными сокровищами".

Побережье имеет обширные участки безлюдных белых песчаных пляжей, скалистые бухты, потрясающие морские пейзажи, удивительные археологические достопримечательности, прекрасные прогулочные маршруты и пейзажи вдоль километров прибрежных и сельских дорог, а также природных тропинок.

Помимо посещения островов Шотландии, Уильям занимается разными видами деятельности и путешествиями. Недавно он был замечен во время разговора с Трампом после повторного открытия Нотр-Дама. Подробности – в нашем материале.

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