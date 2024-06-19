Принц Гарри испытал 'три королевские унижения' всего за несколько недель: что случилось

В последние несколько недель герцог Сассекский принц Гарри теряет свою значимость для британской королевской семьи. После его переезда в 2020 году с женой Меган Маркл в Америку, где они сейчас живут со своими детьми – 4-летним принцем Арчи и 2-летней принцессой Лилибет, и впоследствии публикации скандальной автобиографической книги "Запасной" он все реже наведывался к родным, а ныне уже едва не считается принцем в изгнании.

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О нем часто забывают, когда речь идет о королевской семье, и это стали расценивать как унижения, которых с начала мая было уже три. И хотя, как раньше было известно, эти ситуации происходили по собственному желанию герцога, Mirror пишет, что королевский эксперт Эмили Эндрюс предполагает, что причина на самом деле в родственниках, которые его пытаются избегать.

1. Невозможность встретиться с отцом во время поездки в Великобританию

В начале мая принц Гарри впервые с февраля вернулся на Родину, но не для того, чтобы встретиться с больным раком королем Чарльзом III. Сообщается, что правитель не смог освободить график для встречи с младшим сыном, который переехал в США и отрекся от королевских обязанностей. Визит принца связан с десятой годовщиной "Игорь непокоренных".

Они оба были в Лондоне, но их пути так и не пересеклись. Впоследствии королевские эксперты предполагали, что король Чарльз III приглашал принца Гарри остаться в королевской резиденции во время своего визита, однако тот отклонил предложение из-за "беспокойства о гарантиях безопасности".

2. Не приглашали на парад Trooping the Colour

На долгожданном параде Trooping the Colour, где появилась Кейт Миддлтон, пропавшая на полгода с публики из-за лечения онкологии, не было принца Гарри и Меган Маркл. Однако, похоже, их не очень-то ждали, ведь все внимание было приковано к принцессе Уэльской.

В то время герцогиня Сассекская Меган Маркл решила обратить на себя внимание за несколько часов до проведения парада. Она послала друзьям варенье производства своей крафтовой фабрики. По всей вероятности, она хотела показать, что ее и младшего сына Чарльза III, принца Гарри, не пригласили на празднование года, поэтому провела пиар-кампанию своего нового бренда продуктов American Riviera Orchard незадолго до важной даты в Великобритании.

3. Отказ от посещения "свадьбы года"

Принц Гарри отказался от приглашения на свадьбу своего старого друга-герцога Вестминстерского Хью Гровенора и его невесты Оливии Хэнсон, состоявшейся 7 июня в Лондоне. Известно, что он лично поговорил с женихом и они пришли к выводу, что лучше избежать острого внимания медиа и возможных конфликтов.

Поскольку празднование состоится в Великобритании, Гарри пришлось бы лететь на родину с США. Этого он сознательно избегает после того, как дворец отказался финансировать его охрану и выселил принца из Фрогмор-коттеджа, который покойная королева подарила ему после свадьбы в 2018 году.

"Для принца Гарри это было унижение за унижением. Он нарушил столько связей доверия с таким количеством людей, что трудно увидеть его когда-нибудь снова на светской свадьбе или Trooping the Color", – объяснила эксперт Эмили Эндрюс.

Ранее OBOZ.UA писал, что сын Кейт Миддлтон заметил интересный момент, когда во время The Trooping The Color ехал с мамой в карете в Букингемский дворец. Вокруг стояло немало людей, но они были счастливы снова увидеть принцессу.

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