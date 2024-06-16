Сын Кейт Миддлтон заметил интересный момент во время первого в 2024 году появления принцессы на публике: 10-летний Джордж был обескуражен

Во время первого в 2024 году появления Кейт Миддлтон на публике на Trooping the Colour в честь дня рождения короля Чарльза III ее старший сын принц Джордж заметил интересную деталь того дня. Собравшаяся в центре Лондона публика была невероятно счастлива наконец-то увидеть принцессу после многочисленных пессимистических слухов и ее отсутствия на людях в течение 6 месяцев из-за лечения рака.

Видео дня

В субботу, 15 июня, к мероприятию Trooping the Colour Кейт Миддлтон с тремя своими детьми – принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой – ехали в карете в Букингемский дворец и по традиции махали руками в знак поздравления и улыбались поклонникам. Тогда старший 10-летний сын Джордж отметил, что люди были рады наконец-то увидеть принцессу Уэльскую живой, хотя пока не вполне здоровой, пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон все еще проходит профилактическое лечение рака, поэтому выходы в люди ей даются сложно. Это было заметно в определенные моменты, когда принцесса не улыбалась и часто погружалась в собственные мысли. Тогда, чтобы подбодрить ее, пока они ехали в карете, принц Джордж сказал: "Все они [поклонники] выглядят так счастливо", передает читательница по губам Джульетта Салливан.

Принца Уильяма в то время с семьей в карете не было. Имея звание офицера, он принял участие в параде верхом на коне.

Во время Trooping the Colour Кейт Миддлтон много времени проводила с детьми, была все время рядом с ними и отвечала на их вопросы. Во время парада конной гвардии 6-летний принц Луи не смог спокойно наблюдать с балкона за шоу, ведь его больше всего интересовал шнурок для штор.

"Ты знаешь, как их делают, мама?" – спросил тогда Луи, не переставая рассматривать интересность.

Кейт Миддлтон исчезла из публичного пространства после Рождества. Дворец сообщал, что принцесса должна перенести операцию на брюшной полости, и потому к Пасхе будет отстранена от работы. Уже в марте она в видеоформате сообщила, что должна пройти профилактическое лечение онкологии, но конкретный его тип так и не назвала.

С тех пор принцесса Уэльская больше не появлялась на публике, что беспокоило королевских фанатов и провоцировало слухи о ее самочувствии и здоровье. Однако накануне она опубликовала в соцсетях обращение, где рассказала, что готова появиться на публике, хотя это потребует немалых усилий. Более того, в течение лета принцесса надеется частично вернуться к своим обязанностям вне дома. Она впервые рассекретила, что лечение будет длиться несколько месяцев, а не до конца года, как считали ранее.

Как сообщает OBOZ.UA, свое слово Миддлтон сдержала и появилась на военном параде Trooping the Colour в субботу, 15 июня. Герцогиня находилась на балконе во время традиционного семейного выхода к публике. Ее окружали дети, муж, король и королева-консорт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!