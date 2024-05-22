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Принц Гарри отказался встретиться с королем Чарльзом III в Лондоне: стала известна настоящая причина

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
3,2 т.
Принц Гарри отказался встретиться с королем Чарльзом III в Лондоне: стала известна настоящая причина

Принц Гарри и его отец король Чарльз III так и не встретились в начале мая, когда оба были в Лондоне по делам. Оказалось, что именно сын отказался от свидания с монархом, а не наоборот, как предполагали королевские эксперты.

Король Чарльз III приглашал принца Гарри, ныне живущего не в Британии, а в США, остаться в королевской резиденции во время своего визита, однако тот отклонил предложение из-за "беспокойства о безопасности". Об этом сообщила газета The Telegraph.

Принцу не понравилось, что ему никто не гарантировал личную охрану, чтобы не оставаться на видимом публикой месте. Поэтому он решил, что безопаснее остановиться в отеле на три дня на время проведения Игр непокоренных, ради которых посетил Великобританию впервые за последние несколько месяцев.

Принц Гарри отказался встретиться с королем Чарльзом III в Лондоне: стала известна настоящая причина

После этой поездки принц Гарри обязан предупреждать полицию Лондона за 28 дней до приезда в Великобританию, если он желает обеспечить безопасность. Оказалось, что каждый запрос будет рассматриваться на индивидуальной основе комитетом, контролирующим защиту королевских лиц и общественных деятелей.

Ранее королевские эксперты предполагали, что причиной, почему больной раком король Чарльз III и его сын так и не встретились, стал насыщенный рабочий график.

"В ответ на многочисленные вопросы и спекуляции о том, встретится ли герцог со своим отцом, находясь в Великобритании на этой неделе, сообщаем, что, к сожалению, это невозможно из-за насыщенного графика Его Величества. Герцог, конечно, понимает, что его отец имеет свои обязательства и другие приоритеты и надеется увидеться с ним в ближайшее время", – сообщал инсайдер.

Принц Гарри отказался встретиться с королем Чарльзом III в Лондоне: стала известна настоящая причина

Впоследствии еще одной причиной отсутствия встречи была ответственность Чарльза III перед другими членами семьи, о которых неоптимистично отзывался принц Гарри в своих мемуарах "Запасной". Это якобы могло нарушить баланс между другими королевскими лицами.

"Если бы он встретился и сказал: "Хорошо, все прощено, Гарри", тогда это может уничтожить баланс или динамику с другими членами семьи. Я уверен, что король очень осторожно относится к тем, кто нападает на семью. Чтобы потом его просто обнять, даже если он его любит, это огорчит всех остальных", – рассказывал эксперт Роберт Джобсон.

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