Принц Гарри отказался встретиться с королем Чарльзом III в Лондоне: стала известна настоящая причина

Принц Гарри и его отец король Чарльз III так и не встретились в начале мая, когда оба были в Лондоне по делам. Оказалось, что именно сын отказался от свидания с монархом, а не наоборот, как предполагали королевские эксперты.

Король Чарльз III приглашал принца Гарри, ныне живущего не в Британии, а в США, остаться в королевской резиденции во время своего визита, однако тот отклонил предложение из-за "беспокойства о безопасности". Об этом сообщила газета The Telegraph.

Принцу не понравилось, что ему никто не гарантировал личную охрану, чтобы не оставаться на видимом публикой месте. Поэтому он решил, что безопаснее остановиться в отеле на три дня на время проведения Игр непокоренных, ради которых посетил Великобританию впервые за последние несколько месяцев.

После этой поездки принц Гарри обязан предупреждать полицию Лондона за 28 дней до приезда в Великобританию, если он желает обеспечить безопасность. Оказалось, что каждый запрос будет рассматриваться на индивидуальной основе комитетом, контролирующим защиту королевских лиц и общественных деятелей.

Ранее королевские эксперты предполагали, что причиной, почему больной раком король Чарльз III и его сын так и не встретились, стал насыщенный рабочий график.

"В ответ на многочисленные вопросы и спекуляции о том, встретится ли герцог со своим отцом, находясь в Великобритании на этой неделе, сообщаем, что, к сожалению, это невозможно из-за насыщенного графика Его Величества. Герцог, конечно, понимает, что его отец имеет свои обязательства и другие приоритеты и надеется увидеться с ним в ближайшее время", – сообщал инсайдер.

Впоследствии еще одной причиной отсутствия встречи была ответственность Чарльза III перед другими членами семьи, о которых неоптимистично отзывался принц Гарри в своих мемуарах "Запасной". Это якобы могло нарушить баланс между другими королевскими лицами.

"Если бы он встретился и сказал: "Хорошо, все прощено, Гарри", тогда это может уничтожить баланс или динамику с другими членами семьи. Я уверен, что король очень осторожно относится к тем, кто нападает на семью. Чтобы потом его просто обнять, даже если он его любит, это огорчит всех остальных", – рассказывал эксперт Роберт Джобсон.

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