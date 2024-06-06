Принц Гарри отказался от участия в 'свадьбе года', на которую собирается его брат Уильям: стала известна причина

Герцог Сассекский Гарри отказался от приглашения на свадьбу своего старого друга-герцога Вестминстерского Хью Гровенора и его невесты Оливии Хэнсон, которая состоится 7 июня в Лондоне. Несмотря на то, что церемонию называют "свадьбой года", принц не сможет поздравить друзей в важный для них день, поскольку на праздник приглашен его брат – кронпринц Уильям.

Как пишет Daily Mail, Гарри лично поговорил с женихом и они пришли к выводу, что лучше избежать острого внимания СМИ и возможных конфликтов. Если братья, которые почти два года не общались лично, встретятся на церемонии, может возникнуть неудобная ситуация, считают виновники торжества.

И 39-летний Гарри, и его старший брат Уильям – давние друзья Хью, поэтому они оба получили приглашение. И до последнего было непонятно, приедут ли героцоги Уэльский и Сассекский, пока инсайдеры не прояснили ситуацию.

"Обе стороны признали, что Гарри будет тяжело на свадьбе. Это было взаимопонимание между двумя друзьями. Герцог Сассекский передает свою любовь, поддержку и восхищение паре в день их свадьбы", – процитировали инсайдера журналисты.

Поскольку празднование состоится в Великобритании, Гарри пришлось бы лететь на родину из США. Этого он сознательно избегает после того, как дворец отказался финансировать его охрану и выселил принца из Фрогмор-коттеджа.

Герцог Вестминстерский, уже скоро попрощающийся с жизнью холостяка, унаследовал титул и семейное состояние – 10 миллиардов фунтов стерлингов – в возрасте всего 25 лет. Его считали одним из самых завидных женихов в стране.

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