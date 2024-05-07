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Принц Гарри вернулся на родину, но король его проигнорировал: почему герцог в изгнании не встретится с больным раком отцом

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
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Принц Гарри вернулся на родину, но король его проигнорировал: почему герцог в изгнании не встретится с больным раком отцом

Герцог Сассекский Гарри, которого еще называют принцем в изгнании, впервые за три месяца вернулся на родину, в Великобританию, но не для того, чтобы встретиться с больным раком королем Чарльзом III. Сообщается, что правитель не смог освободить график для встречи с младшим сыном, который переехал в США и отрекся от королевских обязанностей.

Визит принца связан с десятой годовщиной "Игр непобедимых". Как пишет People, Гарри поступило известие от отца, что у них не будет времени на встречу.

"В ответ на многочисленные вопросы и спекуляции о том, встретится ли герцог со своим отцом, находясь в Великобритании на этой неделе, сообщаем, что, к сожалению, это невозможно из-за насыщенного графика Его Величества. Герцог, конечно, понимает, что его отец имеет свои обязательства и другие приоритеты, и надеется увидеться с ним в ближайшее время", – сказал инсайдер.

Принц Гарри вернулся на родину, но король его проигнорировал: почему герцог в изгнании не встретится с больным раком отцом

Добавим, что вокруг отношений Гарри и Чарльза III существует немало слухов. Говорят, что король не может простить младшему сыну его мемуары "Запасной", где принц раскрыл много семейных секретов, ударивших по репутации Виндзоров.

Принц Гарри вернулся на родину, но король его проигнорировал: почему герцог в изгнании не встретится с больным раком отцом

Однако в феврале 2024 года герцог прилетал в Великобританию, когда ему стало известно об онкологии правителя.

Пока отец занят своими королевскими обязанностями, Гарри посетил мероприятие фонда "Игры непобедимых" под названием "Реализация глобального сообщества" в Почетной артиллерийской роте в Лондоне. Это событие знаменует собой 10 лет со дня открытия благотворительных состязаний.

Принц Гарри вернулся на родину, но король его проигнорировал: почему герцог в изгнании не встретится с больным раком отцом

Неизвестно также, встретится ли Гарри с братом Уильямом и его больной раком женой Кейт Миддлтон.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что принц Гарри больше не считает себя британцем, а сейчас хочет получить гражданство США. Он даже назвал Америку своим домом в новых документах.

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