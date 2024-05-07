Принц Гарри вернулся на родину, но король его проигнорировал: почему герцог в изгнании не встретится с больным раком отцом

Герцог Сассекский Гарри, которого еще называют принцем в изгнании, впервые за три месяца вернулся на родину, в Великобританию, но не для того, чтобы встретиться с больным раком королем Чарльзом III. Сообщается, что правитель не смог освободить график для встречи с младшим сыном, который переехал в США и отрекся от королевских обязанностей.

Визит принца связан с десятой годовщиной "Игр непобедимых". Как пишет People, Гарри поступило известие от отца, что у них не будет времени на встречу.

"В ответ на многочисленные вопросы и спекуляции о том, встретится ли герцог со своим отцом, находясь в Великобритании на этой неделе, сообщаем, что, к сожалению, это невозможно из-за насыщенного графика Его Величества. Герцог, конечно, понимает, что его отец имеет свои обязательства и другие приоритеты, и надеется увидеться с ним в ближайшее время", – сказал инсайдер.

Добавим, что вокруг отношений Гарри и Чарльза III существует немало слухов. Говорят, что король не может простить младшему сыну его мемуары "Запасной", где принц раскрыл много семейных секретов, ударивших по репутации Виндзоров.

Однако в феврале 2024 года герцог прилетал в Великобританию, когда ему стало известно об онкологии правителя.

Пока отец занят своими королевскими обязанностями, Гарри посетил мероприятие фонда "Игры непобедимых" под названием "Реализация глобального сообщества" в Почетной артиллерийской роте в Лондоне. Это событие знаменует собой 10 лет со дня открытия благотворительных состязаний.

Неизвестно также, встретится ли Гарри с братом Уильямом и его больной раком женой Кейт Миддлтон.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что принц Гарри больше не считает себя британцем, а сейчас хочет получить гражданство США. Он даже назвал Америку своим домом в новых документах.

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