Меган Маркл заподозрили в попытке привлечь к себе внимание на фоне появления Кейт Миддлтон на публике

Герцогиня Сассекская Меган Марк решила привлечь к себе внимание за несколько часов до проведения парада Trooping the Colour, на котором должна была появиться принцесса Кейт Миддлтон, которая более чем на полгода исчезла из глаз общественности из-за лечения рака. По всей вероятности, она хотела показать, что ее и младшего сына Чарльза III, принца Гарри, не пригласили на празднование года, поэтому провела пиар-кампанию своего нового бренда продуктов American Riviera Orchard незадолго до важной даты в Великобритании.

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Известно, что торговая марка специализируется на пищевых продуктах. Насколько видно из фото лиц, которым были присланы первые наработки, это был джем и вкусности для животных. Как сообщает Vogue, продажу Меган Маркл должна была запустить еще весной, но почему-то затянула это событие более чем на полмесяца.

Близкий друг принца Гарри профессиональный игрок в поло Начо Фигерас за несколько часов до Trooping the Colour продемонстрировал баночку эксклюзивного малинового варенья, которое получило всего два человека. Известно, что другие вкусные презенты с клубничным джемом получили более 50 человек, о чем свидетельствуют надписи на банках в стиле "17 из 50". Как сообщает Daily Mail, их упаковывают в корзину с лимонами.

Прислали Начо Фигерасу и специальное печенье для собак, поскольку у него есть домашний любимец. В InstaStories спортсмен показал баночку со вкусностями рядом с четырехлапым другом.

Известно, что подруга Меган Маркл инструктор по пилатесу Хизер Дорак еще в конце апреля получила свой подарок и была седьмой получательницей клубничного джема. В ее Instagram до сих пор можно увидеть фото, как дети с удовольствием лакомятся сладкими вкусностями.

"Ребенком проверено, мамой одобрено! Спасибо за вкусное домашнее варенье American Riviera Orchard. Люблю тебя, М!" – подписала она фото.

Своим жестом Меган Маркл, вероятно, хотела привлечь внимание общественности, что монарх уже второй год не приглашает семью Сассекскую на празднование Trooping the Colour в честь дня рождения короля. По идее, причина в скандальных мемуарах "Запасной" принца Гарри и его отречения от престола в 2020 году. Из-за того, что на тот и 2021 год пришлась пандемия из-за коронавируса, парад отменили. В 2022 году супруги все же приехали в Великобританию, но на балкон, чтобы созерцать торжества как члены королевской семьи, так и не поднялись.

Однако королевские поклонники в субботу, 15 июня, увидели там Кейт Миддлтон, которая не выходила на публику с Рождества. Принцесса одела милое монохромное платье, которое на самом деле было перешито из того, которое герцогиня одевала накануне коронации Чарльза III.

Дворец сообщал в январе, что принцесса должна перенести операцию на брюшной полости, и потому к Пасхе будет отстранена от работы. Уже в марте она в видеоформате сообщила, что должна пройти профилактическое лечение онкологии, но конкретный его тип так и не назвала.

С тех пор принцесса Уэльская больше не появлялась на публике, что беспокоило королевских фанатов и провоцировало слухи о ее самочувствии и здоровье. Однако накануне она опубликовала в соцсетях обращение, где рассказала, что готова появиться на публике, хотя это потребует немалых усилий.

Ранее OBOZ.UA писал, что сын Кейт Миддлтон заметил интересный момент, когда во время The Trooping The Color ехал с мамой в карете в Букингемский дворец. Вокруг стояло немало людей, но они были счастливы снова увидеть принцессу.

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