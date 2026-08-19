Преподаватели "предсказывали" ему будущее в тюрьме, а он стал Героем Украины: Рамина после тайной помолвки рассказала о своем непубличном возлюбленном

Украинская журналистка Рамина Эсхакзай после тайной помолвки рассказала подробности отношений со своим женихом-военным, имя и лицо которого она не раскрывает из соображений безопасности. Ее возлюбленный прошел путь от пехотинца до Героя Украины, а познакомились они благодаря бывшему жениху журналистки.

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Об этом Эсхакзай рассказала в интервью журналу Viva!. Рамина призналась, что сначала будущий избранник заинтересовал ее не как потенциальный партнер, а как герой для интервью. Именно бывший жених посоветовал ей обратить внимание на военного.

"Мой бывший жених как-то рассказал мне об одном воине и посоветовал взять у него интервью. Сказал, что это очень харизматичный, героический человек. Я знала о нем до этого момента, но почему-то не думала об интервью. А потом решила: почему бы и нет, интересный герой – всегда отличная идея. Мы переписались и встретились в Киеве. Он специально приехал из Донецкой области на один день, чтобы обсудить вопросы для будущего интервью. После этого я уехала в командировку, а уже после моего возвращения мы должны были записаться. Но пока меня не было, он дал интервью другим людям, которое набрало миллион просмотров", – вспомнила журналистка.

По словам Рамины, ее избранник вырос в селе, а учителя в свое время якобы "пророчили" ему будущее за решеткой. Однако мужчина выбрал другой путь – занялся спортом, а затем пошел в армию. Впоследствии он прошел путь от пехотинца до звания "Героя Украины".

"Меня вообще вдохновляют профессионалы. А когда я вижу, что человек делает что-то на пределе человеческих возможностей, то, конечно, аплодирую стоя. И, конечно, меня поразила его история: обычный парень из деревни, которому учителя "пророчили" будущее в тюрьме, пошел в спорт, потом в армию и прошел путь от пехотинца до Героя Украины. Это заслуживает огромного уважения!" – поделилась Эсхакзай.

Журналистка также призналась, что вначале ее пугала перспектива отношений с военным. Она боялась, что из-за разных условий жизни им будет сложно найти общий язык.

"В голове сидел этот "кинематографический" образ военного – непременно строгого, бескомпромиссного и аскетичного как на службе, так и в повседневной жизни. Но военные очень разные, и каждая история любви – особенная, и все эти опасения оказались напрасными", – пояснила Рамина.

Пара вместе уже почти три года. При этом большую часть времени они вынуждены проводить на расстоянии: жених Эсхакзай находится на войне, а она работает и живет в Киеве.

По словам журналистки, расстояние неожиданно не отдалило их, а наоборот – помогло сблизиться. Они стараются использовать каждую возможность для встречи, даже если ради этого Рамине приходится преодолевать сотни километров.

"Так или иначе я остаюсь хозяйкой своего времени, а мой жених постоянно находится на войне, даже сейчас, когда он уже занимает командную должность. Поэтому мы просто извлекаем из обстоятельств максимум. Есть возможность поехать в отпуск – едем. Можем встретиться хотя бы на один день или вечер – встречаемся, и я без колебаний проеду ради этого 300–400 километров", – добавила журналистка.

О личности своего жениха Рамина пока предпочитает не рассказывать. Она не называет его имени и не показывает его лицо, поскольку это может представлять угрозу для безопасности военного.

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