Феномен украинской сцены Кажанна и боец "Азова" обручились: ходили слухи, что перед этим певица отказала, а кольцо улетело в озеро

Певица Кажанна (настоящее имя – Анна Макиенко), которая стала настоящим феноменом украинской сцены благодаря ярким образам и уникальным вокальным данным, сообщила о помолвке со своим бойфрендом – бойцом 12-й бригады специального назначения "Азов" Данилом с позывным "Тень". Военный сделал артистке романтическое предложение руки и сердца на живописной локации с видом на Днепр.

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Фотографиями этого важного момента пара поделилась в совместном посте в Instagram. Под трогательными кадрами исполнительница оставила лаконичную, но красноречивую фразу: "Я сказала да!".

На фотографиях видно, что для предложения руки и сердца Даниил создал максимально романтическую атмосферу. Воин вывел Кажанну на красивую террасу, где была размещена большая надпись "Marry me" ("Выходи за меня замуж"), опустился на одно колено и протянул ярко-красную коробочку в форме сердца с кольцом. В тот момент артистку переполняли эмоции, поэтому она даже прикрыла лицо руками.

Узнав о радостных переменах в личной жизни Кажанны и Даниила, пользователи сети сразу же начали их поздравлять и желать счастья:

"Это так прекрасно. Мои искренние поздравления!".

"Искренне поздравляю вас! Пусть ваша семья будет крепкой!".

"Многая лета паре!".

"Поздравляю. Любите друг друга".

"Вы так хорошо смотритесь вместе".

"Поздравляю. Будьте счастливы".

Что известно об отношениях пары

Впервые о романе Кажанны и Даниила, который родился в городе Лисичанске Луганской области и встал на защиту Родины в 19 лет, стало известно весной 2025-го. Тогда боец "Азова" поделился несколькими фотографиями с артисткой, которые трогательно подписал: "Человек, который не дает мне сойти с ума".

После объявления о своих отношениях влюбленные продолжали время от времени показывать совместные посты в соцсетях. Так, например, в декабре Кажанна опубликовала серию фото с избранником, в описании к которой указала: он – "лучшее, что случилось с ней в 2025 году, а, может, и в жизни". А вот 17 февраля этого года влюбленные отпраздновали первую годовщину знакомства.

Однако уже в мае появились слухи, что между парой пробежала черная кошка. Причиной стали странные посты в соцсетях певицы и военного. В своем TikTok Кажанна опубликовала видео под трек "Слезка", рассказывающий о разрыве отношений, и написала: "А песня-то оказалась пророческой". Многие восприняли эту фразу как возможное объявление о разрыве певицы с Даниилом, особенно учитывая пост военного, в котором он намекнул, что сделал ей предложение руки и сердца, но получил отказ.

"Кольцо улетело в озеро. Вот такая история", – писал боец "Азова".

Тем не менее, видно, что даже если между влюбленными и были проблемы, они смогли все уладить.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что звезда "Тихой Навы" обручилась со своим возлюбленным-воином и впервые продемонстрировала кольцо на Каннском кинофестивале.

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