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Феномен украинской сцены Кажанна и боец "Азова" обручились: ходили слухи, что перед этим певица отказала, а кольцо улетело в озеро

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
207
Бойфренд Кажанны сделал ей предложение руки и сердца
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Певица Кажанна (настоящее имя – Анна Макиенко), которая стала настоящим феноменом украинской сцены благодаря ярким образам и уникальным вокальным данным, сообщила о помолвке со своим бойфрендом – бойцом 12-й бригады специального назначения "Азов" Данилом с позывным "Тень". Военный сделал артистке романтическое предложение руки и сердца на живописной локации с видом на Днепр.

Фотографиями этого важного момента пара поделилась в совместном посте в Instagram. Под трогательными кадрами исполнительница оставила лаконичную, но красноречивую фразу: "Я сказала да!".

Данило сделал Кажанне предложение руки и сердца

На фотографиях видно, что для предложения руки и сердца Даниил создал максимально романтическую атмосферу. Воин вывел Кажанну на красивую террасу, где была размещена большая надпись "Marry me" ("Выходи за меня замуж"), опустился на одно колено и протянул ярко-красную коробочку в форме сердца с кольцом. В тот момент артистку переполняли эмоции, поэтому она даже прикрыла лицо руками.

Певицу переполняли эмоции
Пара обручилась в живописном месте

Узнав о радостных переменах в личной жизни Кажанны и Даниила, пользователи сети сразу же начали их поздравлять и желать счастья:

"Это так прекрасно. Мои искренние поздравления!".

"Искренне поздравляю вас! Пусть ваша семья будет крепкой!".

"Многая лета паре!".

"Поздравляю. Любите друг друга".

"Вы так хорошо смотритесь вместе".

"Поздравляю. Будьте счастливы".

В сети поздравили пару с помолвкой

Что известно об отношениях пары

Впервые о романе Кажанны и Даниила, который родился в городе Лисичанске Луганской области и встал на защиту Родины в 19 лет, стало известно весной 2025-го. Тогда боец "Азова" поделился несколькими фотографиями с артисткой, которые трогательно подписал: "Человек, который не дает мне сойти с ума".

Пара раскрыла свои отношения весной 2025 года

После объявления о своих отношениях влюбленные продолжали время от времени показывать совместные посты в соцсетях. Так, например, в декабре Кажанна опубликовала серию фото с избранником, в описании к которой указала: он – "лучшее, что случилось с ней в 2025 году, а, может, и в жизни". А вот 17 февраля этого года влюбленные отпраздновали первую годовщину знакомства.

В феврале пара отпраздновала первую годовщину знакомства

Однако уже в мае появились слухи, что между парой пробежала черная кошка. Причиной стали странные посты в соцсетях певицы и военного. В своем TikTok Кажанна опубликовала видео под трек "Слезка", рассказывающий о разрыве отношений, и написала: "А песня-то оказалась пророческой". Многие восприняли эту фразу как возможное объявление о разрыве певицы с Даниилом, особенно учитывая пост военного, в котором он намекнул, что сделал ей предложение руки и сердца, но получил отказ.

"Кольцо улетело в озеро. Вот такая история", – писал боец "Азова".

Данило возможно намекал на разрыв с Кажанной

Тем не менее, видно, что даже если между влюбленными и были проблемы, они смогли все уладить.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что звезда "Тихой Навы" обручилась со своим возлюбленным-воином и впервые продемонстрировала кольцо на Каннском кинофестивале.

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