Представительница Украины на Евровидении 2026 призналась, почему дважды меняла фамилию, и что пишет в ее паспорте сейчас

Представительница Украины на Евровидении 2026 Виктория Лелека (LELÉKA) рассказала, почему дважды меняла фамилию и какое имя официально носит сейчас. Артистка объяснила, что это решение было сознательным и связанным не только с личными обстоятельствами, но и с формированием ее творческой идентичности.

Певица, которая представит Украину в Вене с песней Ridnym, отметила в интервью ТСН, что сейчас официально носит фамилию Лелека. По ее словам, это не просто сценический псевдоним, а полноценное имя, закрепленное в документах.

Лелека отметила, что сознательно выбрала эту фамилию, ведь она лучше всего отражает ее как артистку и человека.

"Мне очень нравится, потому что это название я выбрала себе сама. И я себя ассоциирую со своим проектом LELÉKA. И это действительно мое настоящее имя. Я заменила все свои документы. Поэтому мне очень нравится, очень-очень", – рассказала исполнительница.

Она объяснила, что толчком к решению сменить фамилию на сценическое имя стали личные обстоятельства, в частности развод.

"У меня после первого развода было ощущение, что я не хочу носить фамилию, которая мне досталась от кого-то из мужчин: ни от отца, ни от бывшего мужа", – отметила она.

По словам певицы, на тот момент ее группа LELÉKA существовала уже около шести лет. Именно это название постепенно стало для нее значительно глубже, чем просто название музыкального коллектива.

В частности, слово "лелека" имеет для нее особое значение, ведь связано с детскими воспоминаниями.

Известно, что певица родилась под фамилией Корнейкова. Впоследствии в ее жизни произошла еще одна смена фамилии (на Виктория Антон), связанная с браком, после чего она окончательно отказалась от обоих предыдущих вариантов.

Сейчас Виктория Лелека проживает в Берлине, где активно развивает музыкальную карьеру. Она является основательницей фолькджазовой группы Leléka, которая сочетает украинские народные мотивы с современным звучанием, а также авант-поп проекта DONBA₴GRL.

Напомним, что LELÉKA одержала победу на Нацотборе 2026, получив самые высокие баллы как от профессионального жюри, так и зрителей, то есть по десять. Она выйдет на сцену Евровидения, которое в этом году пройдет в Вене, с песней Ridnym.

Справка. Юбилейный, 70-й конкурс Евровидения состоится в Австрии. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а грандфинал – 16 мая 2026 года. Украина выступит во второй половине второго полуфинала 14 мая.

