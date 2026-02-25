Испания потребовала отстранения Украины от Евровидения в годовщину великой войны. Заявление

Испанский общественный вещатель RTVE в годовщину войны в Украине 24 февраля официально заявил о намерении инициировать запрет на участие в Евровидении для стран, которые "находятся в состоянии конфликта". Сейчас это камень в огород для Украины и Израиля.

VerTele! сообщает: президент RTVE Хосе Пабло Лопес во время выступления в парламенте отметил необходимость "раз и навсегда начать серьезные дебаты" относительно изменений в правила Европейского вещательного союза. По его словам, конкурс не должен использоваться в политических или пропагандистских целях, а потому участие государств, вовлеченных в военные конфликты, требует отдельного урегулирования.

"Мы должны раз и навсегда начать серьезную дискуссию, которую, надеюсь, мы сможем провести в ближайшие недели, по реформе устава Европейского вещательного союза (EBU) и запрета странам, находящимся в состоянии конфликта, участвовать в следующем конкурсе Евровидения", – заявил президент RTVE.

Испания не будет участвовать в Евровидении 2026 в Вене, Австрия, однако вещатель заверил в приверженности к самому формату конкурса и намерении добиваться его якобы "деполитизации". Страна входит в перечень пяти стран – вместе с вещателями Нидерландов, Ирландии, Словении и Исландии – которые в конце 2025 года объявили об отказе от участия из-за допуска Израиля к конкурсу на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Споры вокруг Евровидения усилились еще после гранд-финала 2025 года в Базеле. Тогда RTVE поставил под сомнение систему телеголосования, заявив, что на результаты могли повлиять военные конфликты в Украине и Израиле. Испанский вещатель требовал от EBU детальной информации о распределении голосов, в частности о том, сколько голосов было подано из Испании за каждую страну.

На эти заявления публично отреагировал украинский телеведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко. Он отметил, что если Испания так озабочена "привилегией" поддержки во время войны, Украина может ее "передать". Ведущий также посоветовал странам-конкурсантам тщательно готовиться к выступлениям, чтобы улучшить свои позиции в итоговой таблице.

По его словам, подобные заявления могут быть связаны с тем, что Испания в последние годы не демонстрирует высоких результатов на конкурсе. Отметим, что на Евровидении 2025 эта страна заняла третье с конца место в гранд-финале при том, что не участвует в полуфиналах (если бы участвовала, по результатам могла бы вылететь из конкурса еще на предварительном этапе).

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь директор Евровидения Мартин Грин ранее обнародовал открытое письмо к сообществу, в котором отметил, что организаторы "слышат гнев и боль" фанатов, но обязаны действовать в рамках действующего устава и сохранять принцип аполитичности, на котором был основан конкурс еще в 1956 году.

