Территория 'Алабуги', где РФ производит дроны для ударов по Украине, за год увеличилась на 340 га. Спутниковые фото

Россия продолжает расширять территорию особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. За год она увеличилась на 340 га, активно строятся новые ангары, жилые и производственные помещения.

Именно в "Алабуге" расположено основное производство ударных дронов "Шахед", которые в России называют "Геранями". Об этом говорится в материале российской редакции "Радио Свобода".

Россия развивает "Алабугу"

По меньшей мере на 340 га расширилась особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане за последний год, установили журналисты, сравнив спутниковые снимки, сделанные в мае 2025 и 2026 года.

В ее северной части активно возводятся новые ангары.

Кроме того, как следует из спутниковых снимков, совсем недавно, в апреле 2026 года, активные строительные работы начались также на территории площадью более 450 гектаров к югу от ОЭЗ "Алабуга", по другую сторону от федеральной автомобильной дороги М-12 "Восток", проходящей рядом с зоной.

Также на снимках видно еще одну строящуюся автомобильную дорогу, ведущую от этой трассы к особой экономической зоне.

Основной хаб по производству "Шахедов"

В "Радио Свобода" напомнили, что в особой экономической зоне "Алабуга" расположено основное место производства ударных дронов "Герань", спроектированных на базе иранских "Шахедов". Таких россияне каждую ночь запускают по Украине в количестве от 100 до около 400-600 единиц.

При этом иранские дроны российские конструкторы за несколько лет серьезно усовершенствовали. И если сначала Иран поставлял свои "Шахеды" России для ударов по Украине, то после начала войны на Ближнем Востоке уже россияне реэкспортировали свои "Герани" иранскому режиму.

"Сердце" производства ударных дронов Россия тщательно защищает от украинских ударов. По состоянию на февраль этого года журналисты насчитали на территории СЭЗ "Алабуга" не менее 19 башен для противодействия воздушным атакам, которые, вероятно, были оснащены крупнокалиберными пулеметами.

Недавно же защиту усилили еще больше: рядом с "Алабугой" OSINT-аналитики заметили и первую башню для зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" – похожую на те, на которых эти системы размещены возле Москвы и возле резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

Эти меры предосторожности не случайны: "Алабуга" уже не раз становилась мишенью для украинских дронов. Атаки на эту СЭЗ фиксировались, например, 2 апреля 2024 года, 23 апреля 2025 года, 15 июня 2025 года. Впрочем, серьезного ущерба расположенным на ее территории предприятиям украинские удары тогда не нанесли.

Известно, что для производства дронов "Герань" Россия активно вербует через колледж "Алабуга Политех" студентов, а также мигрантов из разных стран мира.

Подобная деятельность для мира не является секретом.

Так, 5 мая 2026 года Великобритания ввела санкции против 35 юридических и физических лиц из России, причастных к такой вербовке.

26 апреля игровая платформа Twitch заблокировала аккаунты стримеров, которые вели трансляции с чемпионата по Counter-Strike 2 от "Алабуги Политеха" и размещали рекламу колледжа. Причиной блокировок стало то, что место проведения чемпионата, который транслировали аккаунты, находится под санкциями ЕС.

Как выяснило в феврале "Радио Свобода" в собственном расследовании, с особой экономической зоной "Алабуга" тесно связано и подразделение операторов БПЛА "Сталинские соколы".

3 мая 2026 года российское оппозиционное издание "Агентство" написало, что в ОЭЗ "Алабуга" на должности "главного специалиста" работал гражданин России Артем Ревенский, арестованный в США по обвинению в причастности к взломам критически важных систем нефтегазовой инфраструктуры, в том числе в США и в Украине. В начале мая Ревенский признал вину по всем предъявленным обвинениям и может получить срок вплоть до 27 лет лишения свободы.

Журналисты напомнили, что за 2024 год Россия запустила по Украине почти 11 тысяч ударных дронов. В 2025 году их было уже в несколько раз больше: по данным Воздушных сил Украины, российские военные атаковали Украину более чем 50 тысячами беспилотников, из которых почти 30 тысяч были модификациями иранских беспилотников "Шахед", выпускаемых в МЭЗ "Алабуга" и в Ижевске.

