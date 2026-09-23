Предатель Украины Джиган окончательно сошел с ума в РФ: как горе-одессит устроил расстрел на глазах у детей и с позором был изгнан из России

Рэпер-предатель Украины Джиган устроил перестрелку в собственном доме в Подмосковье, где в тот момент находились его дети. Артист якобы вооружился карабином, собрал в гостиной сотрудников дома и начал обвинять их в различных преступлениях.

Видео дня

По данным российских медиа, одного из охранников он якобы ранил в руку и ногу, а в целом удерживал персонал "в заложниках" около десяти часов. Дети Джигана в это время прятались в шкафах.

Соседи услышали выстрелы и вызвали полицию, охрану коттеджного поселка и друзей рэпера. В конце концов мужчину удалось арестовать. После этого его отправили в реабилитационный центр в Израиле, где он якобы находится до сих пор.

Инцидент со стрельбой произошел в ночь на 4 июля. Как сообщают российские медиа, Джиган был "не в себе", одел наряд в стиле "Рэмбо", взял карабин и вызвал персонал в гостиную. Там он якобы объявил людей врагами и решил устроить собственный "суд".

Одного из охранников рэпер якобы обвинил в педофилии. Мужчину заставили под дулом оружия "признаться", после чего Джиган дал ему несколько секунд на побег и открыл огонь. В результате охранник получил ранения в руку и ногу.

Других сотрудников заведения артист якобы обвинял в "предательстве", утечке информации и даже "национализме". Части людей он также позволял убегать, после чего стрелял вслед. По данным российских медиа, Джиган еще и избивал тех, кто пытался его успокоить.

Больше всего от этого пострадали его собственные дети. Они около десяти часов прятались в доме, пытаясь понять, что происходит. Его жена Оксана Самойлова, которая находилась за границей, после того как ей написали напуганные дети, быстро вернулась в Москву. Впоследствии она подтвердила факт инцидента.

После задержания Джигана "выдворили" из России и отправили в дорогой реабилитационный центр в Израиле. Как отмечают российские медиа, базовый курс лечения там стоит около 23,7 тысяч долларов. Если медики выявят более серьезные проблемы, пребывание артиста могут продлить.

Сам Джиган в последнее время действительно находится в Израиле и публикует оттуда фото. Правда, его детей на снимках теперь стало в разы меньше.

Эта история особенно показательна с учетом политической позиции артиста. Джиган родом из Одессы, однако после переезда в Москву сделал карьеру в российском шоу-бизнесе. После начала полномасштабного вторжения он не осудил агрессию РФ против Украины, а наоборот – демонстрировал лояльность Кремлю.

В марте 2024 года Джиган находился в Дубае, где пришел на избирательный участок для граждан РФ и заявил, что проголосовал за диктатора Владимира Путина. Там же рэпер показал российский паспорт, получением которого ранее хвастался.

Ранее OBOZ.UA писал, что у предательницы Йолки обнаружилась недвижимость в Украине. Речь идет о земельном участке в Закарпатской области, право собственности на который остается в силе спустя более четырех лет после вторжения РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!