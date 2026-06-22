У предательницы Йолки обнаружилась недвижимость в Украине: это курортный поселок

Уроженка Ужгорода и певица Йолка (Елизавета Иванцив), которая после начала полномасштабной войны не осудила российскую агрессию и продолжает работать на российском рынке, до сих пор владеет недвижимостью в Украине. Речь идет о земельном участке в Закарпатской области, право собственности на который остается в силе спустя более четырех лет после вторжения РФ.

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Соответствующая информация, полученная OBOZ.UA, содержится в государственных реестрах. Согласно данным, владелицей земельного участка является Елизавета Вальдемаровна Астахова – именно такую фамилию певица получила после брака с россиянином Сергеем Астаховым.

Земельный участок площадью 0,25 га расположен в селе Вильшинки Перечинского района Закарпатской области.

Её целевое назначение – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений. Право собственности было зарегистрировано еще 18 июня 2013 года.

Впрочем, судя по актуальным спутниковым картам, последнее обновление которых датировано 2026 годом, никакого строительства на участке так и не началось. Территория остается незастроенной и фактически пустует.

Более того, эта предательница еще и остается в минусе, ведь ей приходится платить налог за этот участок в украинскую налоговую!

Вильшинки является достаточно туристическим направлением в Закарпатье. Поблизости расположены многочисленные усадьбы, базы отдыха и гостиничные комплексы.

Стоит отметить, что Йолка родилась в Ужгороде и начинала карьеру в Украине, однако много лет назад переехала в Россию. После начала полномасштабного вторжения певица не делала публичных заявлений в поддержку Украины и продолжила выступать для российской аудитории.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Йолка отказалась от украинского паспорта и официально стала гражданкой России.

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