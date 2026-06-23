Как поддержка Путина превратила Джигана в "бродягу" и где живет горе-одессит после побега из России

Уроженец Одессы Джиган, который после начала полномасштабной войны открыто поддержал диктатора Владимира Путина и российскую агрессию против Украины, в настоящее время фактически не проживает в России. В последнее время рэпер-предатель все чаще публикует семейный контент из Израиля, а российские СМИ уже пишут о его возможной эмиграции.

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По их сообщениям, дети артиста счастливо проводят время в Иерусалиме. Сам Джиган в последнее время активно публикует кадры из Израиля, хотя в Instagram по-прежнему указывает местом пребывания Россию. При этом в РФ он появляется преимущественно по отдельным делам или в поездках, а постоянно проживать там, похоже, больше не спешит.

Стоит напомнить, что в 2023 году, по заявлениям российских СМИ, Джиган находился в процессе получения израильского гражданства. Фотографии скандального артиста тогда появились в российских Telegram-каналах.

Джиган значительную часть жизни провел в Украине, однако в 2007 году его карьера резко изменила направление в сторону Москвы после сотрудничества с российским рэпером Тимати. Именно тогда артист окончательно переориентировался на российский шоу-бизнес и связал свое будущее с РФ.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину певец не только не осудил агрессию, но и продемонстрировал свою лояльность к кремлевскому режиму. В октябре 2022 года он публиковал в соцсетях мемы, в которых высмеивал россиян, бежавших от мобилизации. Сам артист под мобилизацию не подпадал, поскольку воспитывает четверых несовершеннолетних детей.

В марте 2024 года Джиган в очередной раз публично продемонстрировал свою позицию – во время президентских выборов. Находясь в Дубае, он посетил избирательный участок для граждан РФ и сообщил, что проголосовал за Путина. Тогда предатель также показал свой российский паспорт, получением которого открыто хвастался.

В частности, в мае 2021 года Джиган попал в базу "Миротворец" из-за поездок в оккупированный Крым и участия в пропагандистских мероприятиях. А 6 января 2023 года его внесли в санкционный список Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что у предательницы Йолки обнаружилась недвижимость в Украине. Речь идет о земельном участке в Закарпатской области, право собственности на который остается в силе спустя более четырех лет после вторжения РФ.

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