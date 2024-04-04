Появился перечень мероприятий в Мальме, которые подготовили для фанатов Евровидения 2024: Go_А выступят в Швеции

Шведский город Мальме и оргкомитет Евровидения 2024 за месяц до открытия фестиваля обнародовали список мероприятий, ожидающих еврофанов. Для гостей города подготовили выступления звезд прошлогодних шоу, вечеринки, разнообразный досуг и встречи с артистами.

Полный список появился на сайте Евровидения. Среди интересного для украинцев – запланированное выступление группы Go_А.

Центром развлечений в течение недели перед гранд-финалом 11 мая станет Городок Евровидения в парке Фолькетс. Здесь на сцене Euphoria Stage будут выступать самые известные звезды. Также в доступе еврофанов будут площадки Tattoo Stage и Dancing Queen Stage.

Поклонники музыки со всего мира смогут станцевать джайв, прогуляться по улочке Friisgatan, которую превратят в средоточие выступлений менее известных артистов и заведений с едой и напитками.

"Таким образом, вполне вероятно, что где бы вы ни оказались в городе, вы сможете принять участие в каком-то мероприятии, связанном с конкурсом Евровидение. Одним словом: наше счастливое место", – анонсировали на сайте.

Фанатов также ждут танцевальные номера 90-х, вечер с группой ABBA, концерт хора Happy Voices, драг-шоу и украинская музыка от Go_А.

Следует отметить, что праздничные мероприятия начнутся за неделю до начала шоу в Мальме. Обычно все приготовления рассчитаны на то, чтобы приехавшие на финал еврофаны имели возможность погрузиться в атмосферу конкурса и весело провести время.

Напомним, Евровидение 2024 года состоится в Мальме, Швеция, в начале мая. По традиции песенный конкурс разделят на 2 полуфинала и финал. Украина выступит в первом полуфинале под пятым порядковым номером.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Мадриде, Испания, состоялось первое препати Евровидения 2024, где участники почти всех стран впервые знакомились между собой и делились впечатлениями от песен друг друга. Украинок alyona alyona & Jerry Heil встречали аплодисментами и комплиментами.

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