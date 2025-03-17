Появилось видео с Range Rover, гонявшего по тротуару на Крещатике под российскую музыку: в сети идентифицировали блогера, который был внутри

В центре Киева зафиксировали инцидент, когда автомобиль Range Rover двигался по тротуару Крещатика под российскую музыку. Видео этого нарушения быстро распространилось в социальных сетях, вызвав возмущение общественности. Интернет-пользователи оперативно идентифицировали находившуюся в автомобиле девушку-блогера.

Видео дня

Ею оказалась визажистка под ником kristinarey.kk в Instagram, где она опубликовала это видео. Оказалось, что таким образом она и водитель, личность которого не раскрывают, спешили кому-то отдать тортик в центре столицы. Сохранившееся по этому инциденту видео опубликовал в соцсети X паблик "Киев Оперативный".

Патрульная полиция оперативно отреагировала на событие, разыскав 24-летнего водителя в Подольском районе столицы. Он объяснил свой поступок тем, что не местный житель. Правоохранители провели с ним профилактическую беседу и вынесли постановление за движение по тротуару, окончательное решение о наказании примет суд.

Что известно о блогере-пассажире

Блогер, по имени Кристина, была пассажиром 24-летнего водителя. Как известно с ее страницы в Instagram, девушка занимается визажом. Интересно, что в день инцидента она как раз праздновала свой день рождения. Именно поэтому в сториз, которые она удалила, был упомянут тортик.

Стоит отметить, что блогер пытается вести украиноязычный блог. Об этом свидетельствует речь ее постов в Instagram и рабочий аккаунт в Telegram. Однако сториз она оформляла только на русском языке.

Известно, что девушка также является поклонницей русской музыки. Именно такую музыку она подставила под видео с "путешествием" по тротуару на Крещатике – трек советского композитора и народного артиста РФ Геннадия Гладкова из фильма "Джентельмены удачи". Свою страницу TikTok она также ведет под русские песни.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская блогер-миллионница пожаловалась на проблемы с подписчиками из Казахстана, Беларуси и России и стала посмешищем, пожелав перейти на русский в публичном пространстве. Она внезапно изменила свою позицию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!