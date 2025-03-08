'Я перехожу на русский язык': украинская блоггер-миллионник пожаловалась на проблемы с подписчиками из Казахстана, Беларуси и России и стала посмешищем

Украинская блогер-миллионница Treisichka, которая после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины начала вести блог на соловьином, внезапно изменила свою позицию. Интернет-деятельница решила снова создавать контент на языке страны-агрессора, ведь постепенно теряет русскоязычную аудиторию.

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На личной странице в TikTok она обнародовала видео, где отметила: "Я перехожу на русский язык". Свой поступок инфлюэнсер объяснила так: во-первых, в реальной жизни она не общается на украинском, поэтому не хочет лгать аудитории, а во-вторых, из-за создания контента на соловьином "потеряла связь" с аудиторией из Кыргызстана, Казахстана, Армении, Беларуси и РФ.

На такое заявление Treisichka обратила внимание украинская журналистка и основательница YouTube-канала Ragulivna Татьяна Микитенко. Ведущая высмеяла слова блоггера и иронически прокомментировала высказывание девушки о том, что переход на язык страны-агрессора "не делает ее меньше украинкой".

"Потому что украинский – это тот язык, который надо доставать специально в тот момент, когда ты имитируешь. А потом, когда живешь настоящей жизнью, нужно разговаривать на русском, потому что я украинка и имею право разговаривать на русском. Это не делает меня меньше украинкой. Могу сказать, что это делает тебя больше казашкой, азербайджанкой, белоруской, и даже россиянкой", – отметила Микитенко.

Кроме того, саркастически отреагировала владелица канала Ragulivna и на слова Treisichka о том, что она перешла на язык страны-агрессора, чтобы не потерять связь с подписчиками, которые на нем общаются. Однако в то же время интернет-деятельница заявила: осознает, что такое решение может вызвать негативную реакцию у украинской части аудитории, поэтому она с пониманием отнесется к отпискам с их стороны. Как отметила Татьяна Микитенко, складывается впечатление, будто инфлюенсер больше беспокоится о русскоязычных поклонниках.

Стоит отметить, что количество подписчиков на украиноязычном TikTok-аккаунте Treisichka насчитывает 3,9 миллиона. А вот на странице, которую интернет-деятельница создала после перехода на русский – более 314 тысяч.

Решение блоггера создавать контент на языке страны-агрессора вызвало негативную реакцию и у пользователей сети. В комментариях под видео Татьяны Микитенко, да и самой Treisichka, появилось немало негатива:

"Это какой-то трэш. Сколько же таких лидеров мнений недальновидных, беспринципных, не понимающих следствия своих действий? Надо продолжать быть устойчивыми и хлынуть к своему языку и культуре".

"Никогда не понимал таких особей, которые "возвращаются" к русскому языку. Если они всегда воспринимали украинский как иностранный язык, то зачем было притворяться "искренними украинцами", аз-за испуга, что ли?"

"Не хочет терять связь с "русским миром", пусть едет в Москву! Никаких языков в Украине, только "українська мова" в общении, для развития можем учить иностранные языки и чем больше будем знать, тем умнее нация!"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известная блоггер из Одессы "переобулась в воздухе" и перешла на русский язык из-за падения охватов в сети.

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