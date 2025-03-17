Проехался по тротуару, 'потому что не местный': в Киеве оштрафовали катавшегося на Крещатике водителя Range Rover. Фото

В центре Киева в воскресенье, 16 марта, был замечен автомобиль Range Rover, который ездил по пешеходной части Крещатика. Водитель элитного авто объяснил свои действия тем, что он не местный.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штраф, но окончательное решение примет суд.

"В сети интернет распространялось видео, на котором водитель автомобиля Range Rover двигался по тротуару в центральной части города. Мы оперативно разыскали нарушителя в Подольском районе. За рулем находился 24-летний водитель, который объяснил, что проехался по тротуару, потому что не местный", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что нарушителем ПДД провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление за движение по тротуару.

"Напоминаем, что согласно п. п. 11.13 ПДД Украины запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ", – резюмировали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева, вблизи Почтовой площади, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, а еще один был травмирован.

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