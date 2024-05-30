'Худшее уже позади': появились новые подробности о состоянии Кейт Миддлтон, которая борется с раком

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит порфилактическую химиотерапию, чувствует себя лучше. По словам инсайдеров, она хорошо переносит лечение, а "самое худшее уже позади".

Однако о возвращении к публичным обязанностям речь пока не идет. Как рассказали источники Vanity Fair, Кейт полностью сосредоточена на своем выздоровлении.

Друг семьи принцессы подчеркнул, что ее опорой сейчас являются родные. Родители, сестра и брат, как и муж, больше всех поддерживают принцессу на ее пути к выздоровлению.

"Для меня было большим облегчением, что она хорошо переносит лечение, и ей действительно стало гораздо лучше. Конечно, это было очень сложное и тревожное время. Все сплотились вокруг нее – Уильям, ее родители, сестра и брат", – рассказал источник.

Ее возвращение в публичное пространство пока не обсуждается. Накануне стало известно, что герцогиня не готова выходить в свет в 2024 году, но может записать еще одно видеообращение.

Напомним, в январе прошлого года принцесса перенесла операцию на брюшной полости, после чего врачи обнаружили, что у нее рак. Несколько месяцев Кейт Миддлтон приходила в себя от этой новости и начала лечение.

За это время в сети распространились тревожные слухи о ее состоянии, поэтому принцесса решила раскрыть все карты и честно рассказать о своей борьбе с болезнью. Ее тепло поддержали по всему миру. В частности, к принцессе обратилась и Елена Зеленская.

Ранее OBOZ.UA писал, что королевский эксперт Марк Рош поделился своими предположениями относительно точного диагноза Кейт Миддлтон. Он считает, что герцогиня болеет раком толстой кишки.

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