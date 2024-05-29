Кейт Миддлтон не появится на публике до конца года, может быть еще одно видеообращение – The Daily Beast

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, вероятно, останется в тени до конца 2024 года. Она не планирует публичных мероприятий и выходов в свет, но может записать еще одно видеообращение, если подданные будут строить теории вокруг исчезновения принцессы.

Об этом The Daily Beast рассказал проинформированный инсайдер и друзья герцогов Уэльских. Сейчас супруги с тремя детьми – Джорджем, Шарлоттой и Луи – отправились на отдых в имение Сандрингем.

Неделю семья проведет подальше от городской суеты, пока у детей не закончатся каникулы. Возможно, потом принцесса вернется к дистанционной работе, а ее муж будет выполнять публичные обязательства.

Инсайдер сказал журналистам, что дневник Кейт "пуст" до конца года. Герцогиня, как ожидается, не будет появляться на публике еще не менее 7 месяцев, пока продолжает курс профилактической химиотерапии.

Источник сказал: "Многие люди, которые занимаются планированием, должны знать, что делают все главные лица, задолго до этого. Мне сказали, что дневник Кейт в этом году пуст. Ничего не запланировано. Возможно, она не появится на публике до конца года".

Во дворце не ожидают, что общественность спокойно воспримет эту новость и не будет волноваться за принцессу.

"Я бы не исключил еще одного видеообращения к стране с информацией о ее здоровье. Это оказалось очень эффективным способом удержать теоретиков заговора на расстоянии", – предположил инсайдер.

Сейчас Кейт Миддлтон очень близка с родителями, сестрой Пиппой и братом Джеймсом. Друзей Уильяма, как пишет издание, она не впускает в личную жизнь, ведь доверяет только родным.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон была замечена на прогулках с семьей. Она еще с Рождества не выходит на публику.

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