Елена Зеленская обратилась к Кейт Миддлтон после ее признания о раке

Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к Кейт Миддлтон после того, как она призналась о своей борьбе с раком. Жена украинского гаранта выразила поддержку 42-летней принцессе Уэльской, пожелав ей скорейшего выздоровления.

Соответствующее обращение Зеленская обнародовала в своих соцсетях, в том числе InstaStories. Она подчеркнула, что весь британский народ и непосредственно королевская семья стали очень близки для Украины после полномасштабного вторжения.

"Я отдаю уважение Вашей Королевской Высокости за мужество и несокрушимый дух в борьбе с тяжелой болезнью. Ваше Королевское Высочество, королевская семья и народ Великобритании стали очень близкими народу Украины. Вместе со всеми украинцами желаю Вашей Королевской Высокости полного и быстрого выздоровления", – написала Зеленская.

Напомним, вечером 22 марта на странице принца и принцессы Уэльских появилось видео, где будущая королева объяснила, что была вынуждена взять паузу в своих обязанностях не только из-за операции на брюшной полости, но и химиотерапии. У Кэтрин диагностировали рак.

Почему Кейт Миддлтон проходит профилактическую химиотерапию и что будет дальше с ее лечением – узнайте в материале.

Король Чарльз III, принц Гарри и Меган Маркл, брат принцессы, премьер-министр Риши Сунак, Белый дом и другие неравнодушные выразили слова поддержки Кейт Миддлтон.

Ранее OBOZ.UA писал, что эксперт по языку тела проанализировала обращение принцессы и обратила внимание на тревожную деталь. В один момент ее голос чуть не сорвался.

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