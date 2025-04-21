'Развод' Наталки Денисенко и воина Андрея Фединчика: откуда взялись слухи и что говорит актриса

В последнее время актриса Наталья Денисенко и ее муж, военнослужащий Андрей Фединчик стали одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Дело в том, что сетью активно распространяются слухи, что брак звездных супругов дал трещину.

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Соответствующую информацию впервые сообщил блоггер Богдан Беспалов, ссылаясь на информацию инсайдеров, на своем YouTube-канале. По словам интернет-деятеля, уже к концу года знаменитости планируют объявить о разводе, однако хотят сделать все возможное, чтобы не навредить репутации актрисы.

Более того, как отметил обозреватель отечественного шоу-бизнеса, Наталья Денисенко якобы уже ходит на свидание с другими мужчинами. По его словам, на таких встречах актриса делится, что их брак с Фединчиком давно "трещит по швам".

Позже Богдан Беспалов отметил, что данные о вероятном разрыве брака знаменитостей появились и в Едином государственном реестре судебных решений. На сайте отмечено, что истцом стала Наталья Денисенко.

Что говорит Наталья Денисенко

Стоит отметить, что сначала супруги никак не комментировали слухи о своем разводе. Однако недавно Наталья Денисенко вышла на связь в Instagram-stories. Она обнародовала видео, где катается на качелях, и оставила неоднозначную подпись: "Пока Бог дает мне жизнь, я буду ей наслаждаться на все 100%. А кто хочет – может перемыть мне косточки".

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик познакомились на съемочной площадке сериала "Клан ювелиров". Между актерами почти сразу вспыхнула искра, и они начали встречаться. В апреле 2017 года звезды официально связали себя узами брака. Они организовали свадебную церемонию на Мальдивах, а уже осенью стали родителями сына Андрея.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андрей Хливнюк рассекретил, действительно ли расстался с женой после 11 лет брака.

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