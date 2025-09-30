Наталку Денисенко, которая недавно развелась, застали в объятиях нового бойфренда: что о нем известно. Фото

Похоже, сердце украинской актрисы Наталки Денисенко, которая недавно поставила точку в браке с Андреем Фединчиком, больше не свободно. Ее заметили в компании нового бойфренда в одном из заведений Киева.

На кадрах, которые обнародовали в Telegram-канале "Злива", видно, что артистка не слишком сильно пыталась скрывать чувства, ведь крепко обнимала избранника, сидя у него на коленях. Роман 35-летняя знаменитость закрутила с Юрием Савранским.

Что известно о новом партнере Наталки Денисенко

Юрий Савранский работает моделью и предпринимателем. Мужчина воспитывает сына и дочь, и довольно нередко делится совместными фотографиями с ними в своем Instagram.

Савранский помогает Наталье Денисенко с развитием бизнеса. Недавно актриса открыла собственный бренд ювелирных украшений, а в довольно откровенном проморолике вместе с ней снялся предприниматель. Артистка предстала перед камерой только в белой простыне. Через несколько секунд к ней подошел Юрий Савранский с голым торсом и нежно обнял.

Фединчик обвинил Денисенко в измене

Актеры состояли в браке в течение восьми лет, однако 8 мая 2025-го развелись. Официальной причиной разрыва отношений Наталья Денисенко и Андрей Фединчик указали "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потерю чувств друг к другу". Однако, возможно, все было несколько иначе.

В сентябре Наталья Денисенко поделилась в соцсетях фотографией с красивым букетом, под которым появились гневные комментарии от Андрея Фединчика. Актер писал: "Юрка подарил, когда я был не рядом!"; "Юрка Савранский... Он, кстати, под юбку тебе залезал, когда я вынужденно был далеко"; "Вам все вернется, горите в аду".

Впоследствии эти комментарии были удалены из-под поста, однако их успели сохранить авторы TikTok-аккаунта vira.news1.

Долгое время Денисенко никак не комментировала высказывания экс-супруга, однако все же нарушила молчание во время общения с ведущей проекта "Тур зірками". Она подчеркнула, что развод был болезненным для них обоих, а все обвинения лучше обсуждать непосредственно с Фединчиком.

"Я знаю, что он смотрит каждое мое интервью и переживает, как я скажу и что я скажу о нем. Все, что я могу сказать, это безграничная благодарность за эти отношения. Каждый человек имеет право что-то писать, что-то говорить. Я думаю, что он бы лучше вам прокомментировал это. Я все же позиционирую так, что моя личная жизнь – это не сериал", – сказала артистка.

Тогда же Денисенко заговорила и о Юрии Савранском. Знаменитость отметила, что предприниматель очень близкий ей человек и сейчас они активно работают вместе.

"Юрий – это модель в нашей компании, наш друг. Юра очень близкий мне человек, и он в рекламной кампании нашего бренда. Видео невероятно чувственные и красивые. Я думаю, что это просто бум будет в прессе, когда все увидят. Также он занимается технической частью. А о романтической части, то я считаю, что когда на руке будет бриллиант, вот тогда я могу рассказывать о своих отношениях", – поделилась артистка.

