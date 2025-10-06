'У меня будет дочь': Денисенко сделала заявление о второй беременности и раскрыла, платит ли Андрей Фединчик алименты

Украинская актриса Наталья Денисенко, которая недавно развелась с коллегой Андреем Фединчиком, заговорила об их общем сыне и будущей беременности. В частности, звезда заверила, что вопрос алиментов на ребенка не поднимался, ведь отец и без этого исправно выделяет деньги.

Видео дня

Денисенко назвала экса "лучшим папой" для своего сына Андрюши, а также намекнула на будущее пополнение. Об этом стало известно в новом выпуске "Тур Звездами" на YouTube.

Актриса не захотела рассекречивать сумму, которую бывший выделяет на ребенка, а также не очертила их обязанности, как родителей.

"Такого дела, как алименты, у нас вообще нет. Хотя Андрей мне предлагал это сделать, но я считаю, что он – очень хороший человек и очень любит своего сына. Он делает все, что в его силах. У него также много работы, но мы стараемся как можно больше любви давать сыночку", – прокомментировала артистка.

По ее словам, сейчас Фединчик может больше времени проводить с ребенком, чего не мог себе позволить во время службы на фронте.

Что известно о личной жизни Наталки Денисенко после развода

Вскоре после того, как стало известно о разрыве пары актеров, в сети появились слухи о новом романе Наталки Денисенко. Ее даже заметили в объятиях Юрия Савранского – модели и предпринимателя.

Сплетни о новых отношениях звезда не комментирует, однако охотно делится планами когда-то снова выйти замуж и даже родить второго ребенка.

"Мне о девочке говорят несколько лет. Мне даже снилось раз пять, что у меня есть дочь. Я знаю, что у меня будет второй ребенок, что это будет дочь. Я, конечно, пока не готова к этому", – поделилась актриса.

Впоследствии звезда надеется иметь возможность сыграть красивую свадьбу с белым платьем, друзьями и вечеринкой. Однако имя потенциального жениха 35-летняя артистка не раскрывает.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Денисенко после развода описала своего идеального мужчину и назвала причину, почему не ходит на свидания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!