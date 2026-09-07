Потап обозвал "гусем" известного ведущего и предложил Каменских перебирать кости украинским звездам: ответ не заставил себя ждать

Рэпер-предатель Украины Алексей Потапенко (Потап) предложил Насте Каменских завести рубрику, в которой они могли бы обсуждать и высмеивать украинских знаменитостей. Среди потенциальных "героев" артист назвал ведущего Славу Демина, которого не слишком лестно охарактеризовал.

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Соответствующее видео Потап опубликовал в TikTok. Весь разговор пары велся на русском языке.

Артист пожаловался, что в течение последних трех с половиной лет они с Каменских якобы никого из коллег публично не обсуждали. В то же время сами регулярно становились объектами шуток и критики.

"Наши коллеги, которых мы считаем коллегами, ни разу не обсуждали нас, ни разу не высмеивали, не обсуждали, не обс*рали. Но незнакомые люди из какого-то шоу-бизнеса, например, украинского, позволяли себе какие-то острые замечания в наш адрес, шутки, обс*рали нас", – заявил Потап.

После этого он предложил "изменить правила игры". "У меня есть предложение: мы же три с половиной года вообще ничего не говорили ни о ком. Может, мы будем смотреть на них и обс*рать их, а то получается что-то только с одной позиции? Так интересно, не правда ли?" – спросил рэпер.

Каменских, однако, такую перспективу не поддержала. "Вообще не интересно", – ответила она и назвала подобный формат "ужасно скучным".

Потап же решил привести конкретный пример и вспомнил журналиста и интервьюера Славу Демина.

"Ну, они же тоже люди, они так кричат, они хотят, чтобы мы их заметили. Вот возьмем, например, Славу Демина и обсудим, какой он "гусь", – сказал шоумен.

Более того, он решил подшутить над внешностью ведущего: "У него даже форма головы неинтересна, чтобы его обсуждать, честно".

Реакция Славы Демина на заявление Потапа

Слава Демин не оставил слова Потапа без ответа. Ведущий опубликовал в InstaStories короткий комментарий по поводу травы его внешности.

"Подй*бы лысиной и формой головы. По-моему, шутки уровня 2010 года, где, наверное, Алексей ментально и остался", – написал Демин.

В то же время он подчеркнул, что не видит смысла обсуждать друг друга за спиной, ведь у Потапа и Каменских есть его номер телефона.

"Алексей и Настя, у вас есть мой номер, и он не менялся уже более 10 лет. Вы всегда можете написать или позвонить, чтобы задать вопрос и получить ответ", – отметил ведущий.

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