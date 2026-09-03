Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который был ранен на фронте, эпично высмеял Потапа после языкового скандала

Украинский юморист Виктор Розовый, который получил в 2024 году сложное осколочное ранение головы, защищая Родину от российских оккупантов, остроумно высмеял скандального рэпера Потапа (настоящее имя – Алексей Потанепко). Звезда "Лиги смеха" в ироничной и несколько гиперболизированной форме вспомнил резонансные заявления артиста, благодаря которым тот пытался выставить себя искренним патриотом в глазах сограждан.

Видео дня

Соответствующий ролик ветеран российско-украинской войны распространил в своем Instagram. Чтобы придать юмористическому видео еще больше эпичности, на фоне он включил трек Потапа "Українці в Україні, українці за кордоном".

"Я украинец. С первого дня войны я перешел на украинский язык. Я сделал это не ради лайков и не ради подписок. Кстати, поставьте лайк и подпишитесь, раз уж на то пошло. Я патриот. У меня даже эмодзи с флагом Украины на первом месте стоит", – на ломаном русском языке юморист спародировал рэпера.

Виктор Розовый также прокомментировал многократные заявления Потапа о том, что он делает "все возможное" для приближения победы нашей страны в кровавой войне. Звезда "Лиги смеха" саркастически отметил, что артист "кричит об Украине" на всех мировых площадках, например, играя в Counter-Strike, говорит: "Россия плохая! Россия напала на Украину!" на международном сервисе.

Эпическое видео Розовый завершил, имитируя визиты Потапа в заведения за рубежом: "Я вот в ресторан в Испании захожу и говорю: "Дайте мне борщ". И хотя борща почти нигде нет, но я спрашиваю".

Такое высмеивание Потапа "взорвало" сеть. Пользователи в шутку "благодарили" Виктора Розового в образе рэпера за "откровенность" и освещение "важных тем".

Кто-то вообще написал, что будто бы не может отличить, где настоящий Потап, а где звезда "Лиги смеха", на что юморист ответил: "Ворую, как художник".

Скандалы с Потапом

Рэпер неоднократно попадал в немилость украинцев из-за толерантного отношения к русскому языку во время большой войны. После отъезда за границу Потап приостановил концертную деятельность, однако в 2024 году снова вышел на сцену с репертуаром на языке страны-агрессора. Более того, по свидетельствам источников, для выступлений он выбрал пророссийский клуб в Германии.

С тех пор артист стал все чаще использовать русский язык в публичном пространстве. Он даже не постеснялся дать интервью Юрию Дудю, в котором выдал, что после 24 февраля 2022 года "заочно" вступил в территориальную оборону и якобы получал звонки из Офиса президента с призывом продолжать благотворительную деятельность из Испании.

А вот в конце августа этого года Потап с Настей Каменских возмутили украинцев циничной "шуткой" о языке. Они нагло оправдались за общение на русском, назвав это "свободой".

"Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском языке, мы совсем забыли, что существует такое понятие, как... Свобода", – заявили артисты.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Потап после неудачной "шутки" о языке обратился к хейтерам и анонсировал приезд в Украину.

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