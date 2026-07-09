После ухода из "Дизель Шоу" и развода: Яна Глущенко рассказала о предстоящих изменениях в своей внешности

После ухода из "Дизель Шоу" и развода с мужем актриса Яна Глущенко призналась, что задумывается об изменениях во внешности. Артистка, которая осенью 2025 года объявила о завершении девятилетнего брака с Олегом Збаращуком, рассказала, какую именно пластическую операцию хотела бы сделать и почему решилась на такие размышления.

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Об этом Глущенко призналась в интервью Славе Демину. По словам актрисы, она не стремится кардинально менять лицо, однако есть одна особенность внешности, которая давно ее беспокоит.

Глущенко также не скрывает, что пользуется косметологическими процедурами. На вопрос о наличии ботокса она ответила утвердительно, а затем пояснила, что рассматривает пластическую операцию только по одной причине.

"Я хочу убрать второй подбородок. Я ходила к косметологу. Говорю ей: сколько бы я ни худела и что бы ни делала, он все равно опускается, потому что у меня очень активные мышцы шеи. И она говорит: !Тебе ничего не поделаешь, у тебя такая физиология". Нужна только подтяжка. Страшно ли это? Я хочу хорошо выглядеть. Я не говорю, что хочу делать себе нос, скулы, губы...", – поделилась актриса.

Глущенко подчеркнула, что не планирует менять черты лица или гнаться за модными тенденциями. По ее словам, речь идет лишь о коррекции зоны подбородка, которую не удалось изменить ни с помощью похудения, ни с помощью косметологических процедур.

Последний год стал для актрисы богатым на личные перемены. После многолетней работы Яна Глущенко покинула "Дизель Шоу", а в октябре 2025 года сообщила о разводе с мужем, актером Олегом Збаращуком.

Тогда артистка пояснила, что решение было совместным и взвешенным. По ее словам, они расстались без ссор, измен и конфликтов, а после девяти лет брака смогли сохранить взаимное уважение.

"Мы с Олегом больше не вместе – мы расстаемся. Это наше совместное, взрослое решение. Без ссор, измен и недоразумений. Просто наконец-то двое взрослых услышали друг друга", – писала Глущенко.

Бывшие супруги воспитывают сына Тамерлана и ранее подчеркивали, что, несмотря на развод, останутся для него любящими родителями и будут поддерживать друг друга.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сын Яны Глущенко после развода родителей рассказал, каким он видит своего отчима.

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