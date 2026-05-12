Хочу, чтобы у мамы был муж-'качок': сын звезды Яны Глущенко после развода родителей признался, каким видит своего отчима

Сын украинской актрисы и юмористки Яны Глущенко, которая недавно сообщила о разводе с мужем Олегом Збаращуком, высказался о том, каким видит будущего избранника своей мамы. Восьмилетний Тамерлан признался, что хочет для актрисы сильного мужчину.

Об этом стало известно из интервью Люкс ФМ. Мальчик забавно описал "идеального отчима" для бывшей звезды "Дизель Шоу".

Во время разговора ведущая спросила Тамерлана, что бы он хотел пожелать маме, кроме желанного BMW. На это сын актрисы коротко ответил: "Чтобы у нее был мужчина".

После этого мальчика попросили описать, каким именно он видит мужчину для своей мамы. Тамерлан сразу заявил, что самое главное – чтобы тот был сильным.

"Ну, самое главное – это сильный", – сказал сын Глущенко.

Когда ведущая уточнила, идет ли речь о боксере, мальчик с улыбкой ответил: "Ну, качок".

Также Тамерлан поделился и другими пожеланиями относительно внешности будущего избранника мамы. По его словам, мужчина должен быть без бороды, с черными волосами и голубыми глазами. А главное – любить маму.

В то же время сама Яна Глущенко в начале 2026 года рассказывала, что после развода пока не ходила на свидания и не спешит начинать новые отношения. Она призналась, что хотела бы рядом "адекватного и доброго" мужчину, который просто был бы мужчиной.

Что известно о разводе

Напомним, о разводе Яны Глущенко и актера Олега Збаращука стало известно в октябре прошлого года. Супруги были вместе девять лет и воспитывают сына Тамерлана, который родился 4 октября 2017 года.

По словам артистки, решение о разрыве было совместным и мирным. Глущенко подчеркнула, что между ними не было измен или громких конфликтов.

"Это наше общее, взрослое решение. Без ссор, измен и недоразумений. Просто наконец двое взрослых друг друга услышали", – объяснила актриса.

В свою очередь Олег Збаращук также подтвердил развод и отметил, что сохранил теплые чувства к бывшей жене. Бывшие супруги заявили, что в дальнейшем будут совместно воспитывать сына и поддерживать друг друга.

Сейчас актриса проживает в их общем доме, тогда как экс-супруг арендует жилье неподалеку. По словам артистки, вопрос раздела имущества пока не решен окончательно, однако она настроена на честный подход.

"Имущество не поделили и как-то не было такого разговора. Я пока живу в доме. Олег арендует себе тоже дом неподалеку от нас. Может и поделим. Я за то, чтобы было по-честному", – сказала Глущенко.

Также актриса отметила, что юридически брак еще не расторгнут, поэтому алименты официально не оформлялись. В то же время Збаращук самостоятельно обеспечивает финансовые потребности сына.

