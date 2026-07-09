Лицензия на производство ракет для системы Patriot – именно те действия, которые многие надеялись увидеть со стороны Трампа после его благосклонной риторики в адрес Украины. Эффективную дипломатию здесь, несомненно, сыграли удары по глубине территории России.

Видео дня

В новой книге "Regime Change" – о закулисье второй администрации Трампа – журналисты Мегги Хаберман и Джонатан Свон описывают, как президент пришел к решению о поддержке первых ударов Израиля по Ирану в 2025 году. Сначала Трамп не спешил присоединяться к Нетаньяху и скептически относился к роли США. Однако, когда он увидел, что израильские удары оказались успешными и получили чрезвычайно положительное освещение в СМИ, изменил своё мнение – и в конечном итоге отдал приказ о нанесении удара по ядерным объектам Ирана.

"Когда стало ясно, что первая волна израильских ударов имела ошеломляющий успех, Трамп, следивший за триумфальным освещением операции на Fox News, начал приписывать эту заслугу себе", – пишут Габерман и Свон. "Один из чиновников, работавший в первой администрации Трампа, заметил, что „ничто не привлекает его внимание так, как успех". Наблюдая, как Fox News без умолку восхваляет израильские удары, Трамп не мог позволить себе оставаться в стороне от исторического события".

О том, что на улучшение отношений между Белым домом и Киевом повлияли последние успехи Украины, пишет также The New York Post. "Все знают, что президент Трамп любит победителей", – цитируют журналисты одного из своих собеседников. "И прямо сейчас Украина побеждает".

Почти ежедневные удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России сложно не заметить – даже в Вашингтоне. О них много говорят в СМИ, в том числе и на Fox News, который любит смотреть президент. Это и есть то проявление "мира через силу", о котором неоднократно упоминали Трамп и его соратники. Во время общения с журналистами в Анкаре Трамп заявил: "Это эскалация. Но это также эскалация, которая может приблизить конец войны".

Впрочем, среди других факторов, влияющих на подход Трампа, – нежелание тратиться на иностранную помощь. И это нежелание довольно сильное. Лицензия на производство ракет для Patriot не создаст дополнительной нагрузки на американского налогоплательщика и поможет Украине в долгосрочной перспективе. Но ракеты для защиты городов срочно нужны уже сегодня.

Да, Украина могла бы заказывать их с помощью Европы через существующие программы закупок – но США говорят о собственных потребностях, запросах других стран и ограниченном американском производстве. У Белого дома есть инструменты, с помощью которых можно решить эту проблему. Желание, похоже, тоже есть: на саммите НАТО Трамп заявил о планах стремительно увеличить объемы оборонного производства, в том числе и ракет для Patriot. Работа над тем, чтобы эти планы в приоритетном порядке включали Украину, активно ведется. После новостей из Анкары двухпартийная группа конгрессменов направила письмо Трампу, Рубио и Хегсету именно с таким призывом: совместить интересы США и неотложные потребности Киева. Это – следующий вызов, и он также будет непростым.