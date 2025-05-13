'Ты нас подвела': Яна Глущенко назвала причину увольнения из 'Дизель шоу' и рассказала о бурной реакции коллектива

Украинская комедийная актриса Яна Глущенко объяснила, почему решила уйти из "Дизель Шоу", где работала в течение десяти лет. По словам артистки, она хочет отойти от образа легкомысленной блондинки и развивать творческую карьеру, попробовав себя в более серьезных проектах.

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Об этом знаменитость рассказала в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Она добавила, что пыталась постепенно подготовить коллег по сцене к новости об увольнении, но они воспринимали это как шутку, поэтому отреагировали на соответствующую информацию довольно эмоционально.

"У меня очень большие перспективы в будущем творчестве. Я же до "Дизель шоу" снималась и у меня были крутые роли. Я хочу быть разной, показать, что могу сыграть что-то серьезное", – поделилась актриса.

Как отметила Яна Глущенко, после последнего концерта она вышла со сцены и сильно расплакалась, ведь уже знала, что уйдет из проекта. Тогда артистка скрывала эмоции от коллег, потому что еще откровенно не сообщила им о своем решении.

"Я готовила их, но почему-то они воспринимали это как шутку. Я тихонечко говорила, что уйду, но не договаривала. Я отработала десятилетие, три концерта в "Жовтневому палаці" и все. Дальше у нас был концерт во дворце "Украина". И мне говорят: "А как мы без тебя?". Я говорю: "Что без меня, возьмите любую другую актрису и она сыграет". Там не так была нужна Яна Глущенко. Это любой сыграет. Если я приняла такое решение, зачем мне еще месяц тратить на это", – рассказала знаменитость.

По словам Яны Глущенко, сейчас "Дизель Студио" рассчитались с ней на 90%. Актрисе должны выплатить еще небольшую часть за рекламные интеграции.

Артистка откровенно призналась: не считает, что своим увольнением предала проект и его команду. Она всегда выкладывалась на сцене на максимум, поэтому когда увидела негативную реакцию других участников "Дизель шоу" на решение уйти, прямо сказала им об этом.

"Когда мне сказали, грубо говоря, "Ты нас подвела", то я объяснила все очень четко. За 10 лет я никогда вас не подводила. Я работала беременной, сразу после родов, на седьмой день вышла на сцену, ковид, два воспаления легких, после аварии. Я думала о них, а теперь хочу о себе. Половина коллектива меня поддержала, сказали, что понимают, почему я так поступила. И я хочу выбирать не кого-то, а себя", – добавила артистка.

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