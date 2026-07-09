На вопрос Трампа, поедет ли Зеленский в Москву, тот (видимо, вспомнив былую профессию) ответил, что там "очень опасно, потому что летают украинские дроны".

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А самого Трампа викрили на тому, що він подібно пуйлові взяв із собою на саміт до Анкари фахівця з утилізації його "біовідходів", хоча першими тут були, навпаки, американці – ще коли через лайно Брежнєва у Вашингтоні дізналися про стан його здоров’я, – от воно до них нарешті й повернулося.

Залужний тим часом присвятив увагу НАТО: за його словами, воно було створене в логіці холодної війни та стратегії уникнення конфліктів, і саме тому Україна досі не є членом альянсу, а Захід демонструє обʼєднання навколо України, але не повноцінне обʼєднання проти Росії.

"Такий підхід НАТО не має перспективи ні в технічному, ні в політичному плані. Не тому, що НАТО погане, а тому, що це альянс старого світу, якого вже не існує", – зазначив Залужний.

Може тому, додаю я вже від себе, в конструюванні миру в Україні зростає роль не стільки НАТО, скільки КНР, у зв’язку з чим я й пропонував створити альтернативно-паралельний дубль G7, де замість Трампа буде Сі, адже для китайської ментальності така повага настільки важлива, що заради неї вони "здатні здати" навіть Росію.

А насамкінець – суто внутрішнє: цілком згоден із Юрієм З. Смірновим в тому, що до Тищенка на лаву підсудних варто було б підтягнути його виборців.

Лише додам: а також тих, хто надав йому назву своєї політичної сили для балотування від її імені!

Та й хіба ж все це стосується тільки Тищенка?…