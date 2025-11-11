Звезда 'Дизель Шоу' Яна Глущенко разводится после 9 лет брака: бывшие дали первые комментарии о причине

Украинская актриса и бывшая звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко сообщила о разводе со своим мужем, актером Олегом Збаращуком. Супруги были вместе девять лет и воспитывают сына Тамерлана.

Видео дня

О разрыве отношений Глущенко написала в своем Instagram. По ее словам, решение расстаться было совместным и мирным.

"Мы с Олегом больше не вместе – мы расстаемся. Ох, какие неприятные слова... – сообщила актриса. – Это наше общее, взрослое решение. Без ссор, измен и недоразумений. Просто наконец двое взрослых друг друга услышали".

Она поблагодарила бывшего мужа за годы совместной жизни. Глущенко подчеркнула, что они с Олегом остаются родителями сына и всегда будут поддерживать друг друга.

"У нас невероятный сын. Только в настоящей любви могут рождаться такие детки. Спасибо тебе за Тамусю. Мы уже не пара, но навсегда остаемся родителями. Как говорят: все хорошее в ребенке – от мамы, а не очень – от папы. Но это точно не наш случай. Он поровну взял у нас обоих всего. Олег Анатольевич, я всегда буду тебя любить, только уже другой любовью", – добавила Яна Глущенко.

В свою очередь, Олег Збаращук также прокомментировал развод. Он подтвердил слова бывшей жены и отметил, что у него остались только теплые воспоминания об их девяти годах вместе.

"Мы искренне пытались уберечь нашу пару, но не получилось. Так бывает. Я очень хочу, чтобы ты была счастливой и всегда буду тебя любить своей любовью, о которой знаешь только ты", – написал в Instagram продюсер.

Отметим, что еще весной супруги вместе снимали румтур своего трехэтажного дома под Киевом, в котором проживали более пяти лет. Свое семейное гнездо, стоимостью около $200 тысяч, они приобрели в 2019 году.

Тогда Глущенко делилась, что в доме есть несколько спален и иногда она спит с мужем отдельно, потому что "так удобнее".

Ранее OBOZ.UA писал, что Яна Глущенко рассказала о желании 8-летнего сына попасть в рай и его жизненной стратегии. Тамерлан уже имеет собственную жизненную философию, которая ее поразила.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!