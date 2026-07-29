Полякова не выдержала массового хейта из-за выступления в Юрмале и резко ответила украинцам

Украинская певица Оля Полякова, которая после выступления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале оказалась под шквалом критики из-за совместного ролика с российским певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым (Grey Wiese), а также из-за того, что общалась там на русском языке, резко отреагировала на возмущение соотечественников. Артистка заявила, что удалила приложение Threads, где ее больше всего хейтили, и гневно обратилась к пользователям платформы.

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В своих InstaStories Полякова оставила короткое сообщение: "Удалила Threads. Копайтесь сами в своем дерьме".

В то же время ее страница в Threads остается активной, а последний пост, посвященный Юрмале, был опубликован за час до самой сторис с возмущением. Поэтому, вероятно, певица имела в виду именно удаление приложения, а не аккаунта.

Отметим, что украинцы раскритиковали артистку после того, как на официальной странице фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 появилось видео, где она шла под руку с российским исполнителем Grey Wiese.

После начала полномасштабной войны он не осудил агрессию РФ и неоднократно демонстрировал позицию, якобы "вне политики". В частности, артист проживает за рубежом – преимущественно во Франции.

В комментариях пользователи упрекали Полякову за взаимодействие с россиянином и напоминали о ее громких заявлениях о патриотизме. В частности, тогда многие обратили внимание на то, что недавно певица выступала на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, где говорила о своей проукраинской позиции и стремлении представлять Украину на Евровидении.

Сама Полякова выступила на фестивале еще в пятницу, 24 июля. Однако уже шестой день именно в Threads не утихают обсуждения ее поступка и неоднозначной позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, на выступления украинцев на фестивале Вайкуле отреагировала певица Оля Цибульская. Не называя имен, она опубликовала сторис с намеком на артистов, которые, по ее мнению, продолжают добиваться расположения российской публики.

"Когда умрет все советское и русское, кому наш шоу-бизнес будет говорить: "Спасибо за поддержку и признание"? Никак не могу понять", – написала певица.

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