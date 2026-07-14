Полякова устроила истерику в Киевсовете и опозорилась перед народными депутатами: при чем здесь прошлое Зеленского, "Евровидение" и "хорошие русские"

13 марта певица Оля Полякова приняла участие в заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, посвященном нарушению прав человека во время военного положения. Артистка выступила с эмоциональной речью перед народными депутатами, в ходе которой раскритиковала "Суспільне" за решение не допускать ее к участию в Национальном отборе на Евровидение.

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Звезда отметила, что таким образом вещатель якобы нарушил ее права и других коллег по цеху, которые на протяжении многих лет работают на украинской сцене, более того, она подчеркнула, что это правило применяется очень "избирательно". Запись заседания в Киевском городском совете появилась на YouTube-канале Алексея Гончаренко.

Свою речь перед народными депутатами Оля Полякова начала с критики пункта 4.6 правил Национального отбора, который запрещает участие в конкурсе артистам, которые выступали на территории России после 15 марта 2014 года. По словам певицы, эта норма была введена в 2019 году "задним числом". Артистка убеждена, что этот отказ нарушает ее права, мол, когда она в 2015 году снималась в шоу в РФ, которое в итоге даже не вышло в эфир, ни один закон Украины не предусматривал ни уголовной, ни административной ответственности за такую деятельность.

Однако во время эмоциональной атаки на "Суспільне" Полякова успела опозориться перед народными депутатами, ведь забыла упомянуть, что соответствующее правило вступило в силу с 2020 года. Более того, похоже, артистка не до конца разобралась с нормой, которая ее так сильно возмутила, поскольку не смогла четко сказать: распространяется ли запрет исключительно на концертную деятельность или же и на визиты на территорию страны-агрессора.

Зато певица не упустила возможности "брызнуть ядом" в сторону своих коллег, в частности, победительницы Евровидения-2016 Джамалы.

"Этот пункт появился задним числом в 2019 году и применялся очень избирательно. Победительница национального отбора 2016 года также выступала в России в 2014–2015 годах, и это не помешало ей представлять Украину на международном конкурсе и победить. Это Джамала. В 2017 году продюсером национального отбора был Константин Меладзе. На тот момент он много лет работал в России, но это не помешало ему быть членом жюри", – сказала артистка.

Кроме того, во время заседания ВСК не обошлось и без упоминания президента Украины Владимира Зеленского. Выслушав истерическую речь Поляковой, Гончаренко напомнил, что в 2014 году бывшая звезда "Квартала 95" снимал фильм в Москве. На это артистка язвительно ответила: "Какая избирательная справедливость".

Оля Полякова заявила, что в нашей стране должен быть принят закон, в котором были бы четко очерчены требования к представителю Украины на международной арене. По мнению певицы, в настоящее время правило "Суспільного" "лишает возможности" ее и коллег с похожим прошлым выступить на сцене Евровидения.

Полякова успела сделать заявление и о "хороших русских". В качестве примера исполнительница привела своих друзей: журналистку Веронику Белоцерковскую и предпринимателя Евгения Чичваркина, которые, по ее словам, активно помогают украинским защитникам. Артистка подчеркнула, что, учитывая их деятельность, не стоит считать всех россиян плохими.

Как ранее писал OBOZ.UA, о том, что Оля Полякова даст показания на заседании ВСК, стало известно 9 июля. В своих InstaStories артистка опубликовала официальное письмо с приглашением. Тогда артистка не раскрывала, почему именно выступит перед народными депутатами, лишь иронично подписала документ "Допелась".

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