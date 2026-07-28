Оля Цибульская язвительно упрекнула коллег-артистов за подхалимство перед россиянами на фоне юрмальского фарса

Украинская певица Оля Цыбульская отреагировала на скандалы вокруг украинских артистов на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Исполнительница язвительно упрекнула коллег, которые до сих пор стремятся к российскому признанию и пытаются дружить с "хорошими россиянами", и спросила, кому они будут говорить "спасибо за поддержку", когда "умрет все советское и русское".

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В Instagram Цибульская поделилась сториз под классическую цирковую песню The Hit Crew – Circus Music, якобы намекнув, что украинцы, поехавшие на фестиваль Вайкуле, устроили там цирк.

Она также оставила красноречивую надпись: "Когда умрет все советское и русское, кому наш шоу-бизнес будет говорить: "Спасибо за поддержку и признание"? Никак не пойму".

Хотя артистка не назвала никаких имен, ее публикация появилась именно после всеукраинской критики фестиваля в Юрмале, где украинские исполнители – Оля Полякова, Потап и Настя Каменских – подлизывались "хорошым русским" и подыгрывали российской пропаганде об "одном народе".

Расскажем подробнее о действиях каждого. Потап и Настя Каменских, которые впервые за десять лет снова выступили вместе, исполнили в Латвии свои старые русскоязычные хиты, общались с залом на русском языке, а Потап еще и обратился к Алле Пугачевой и Максиму Галкину с серией неудачных шуток об их "молодом" и "свежем" виде.

Впрочем, реакция Пугачевой оказалась красноречивой: камеры зафиксировали, как певица лишь закатила глаза после слов рэпера.

Не менее громкий скандал разгорелся и вокруг Оли Поляковой. Артистка снялась на камеру вместе с российским певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым (Grey Wiese), который после начала полномасштабной войны не осудил Россию, а придерживается позиции "вне политики".

Ранее OBOZ.UA писал, что Потап и Каменских назвали абсурдное условие, при котором "разрешат" вернуться в Украину, и посмеялись над болезненной для киевлян темой.

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