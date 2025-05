Полный текст и перевод песни победителя Евровидения 2025

В субботу, 17 мая, в швейцарском Базеле состоялся гранд-финал Евровидения 2025. В финальном соревновании приняли участие 26 стран, в том числе и Украина, а победу одержала Австрия, которую представлял JJ (Йоханнес Пич) с песней Wasted Love.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира конкурса. Мы решили подробнее рассказать о песне, которая принесла нынешнему триумфатору хрустальный микрофон. Конкурсная композиция покорила своим звучанием и слушателей, и судей, поэтому получила 436 баллов в общем рейтинге.

Текст песни Wasted Love

I'm an ocean of love

And you're scared of water

You don't want to go under

So you let me go underI reach out my hand

But you watch me grow distant

Drift out to the sea and

Far away in an instant

***

You left me in the deep end

I'm drownin' in my feelings

How do you not see that?

***

Now that you're gone

All I haveIs wasted love

This wasted love

Now that you're gone

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love

***

When you let me goI barely stayed afloat

I'm floatin' all alone

Still, I'm holdin' on to hope

***

Now that you're gone

All I haveIs wasted lovе

This wasted love

Now that you're gonе

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love

***

Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted

Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)

Love

Перевод песни

Я океан любви

А ты боишься воды

Ты не хочешь идти на дно

Так что позволь мне уйти

Я протягиваю руку

Но ты смотришь, как я отдаляюсь

Дрейфую к морю

И через мгновение

Ты оставила меня в глубине

Я тону в своих чувствах

Как ты этого не видишь?

***

Теперь, когда ты ушла.

Все, что у меня есть, это потерянная любовь

Эта потерянная любовь

Теперь, когда ты ушла

Я не могу наполнить свое сердце потерянной любовью

Эта потерянная любовь

***

Теперь, когда ты ушла.

Все, что у меня есть, это потерянная любовь

Эта потерянная любовь

Теперь, когда ты ушла

Я не могу наполнить свое сердце потерянной любовью

Эта потерянная любовь

Потерянная любовь

Эта потерянная любовь

Бесполезная, бесполезная, бесполезная, бесполезная

Бесполезная, бесполезная, бесполезная, бесполезная любовь

Бесполезная любовь.

Стоит отметить, что в композиции JJ передал личные чувства. Он говорил: "Эта песня идеально отражает мой опыт безответной любви. Есть уникальный вид разбитого сердца, когда ты имеешь так много любви, которую хочешь отдавать, но ей негде приземлиться. Такое ощущение, будто плывешь по морю на хрупком бумажном кораблике; хватаешься за любую крошку надежды, только чтобы наблюдать, как она растворяется под тобой. И все же в этой наивной преданности есть что-то бесспорно прекрасное. Потому что, в конце концов, просто способность любить – как бы бесполезно – это прекрасная вещь сама по себе".

Интересные факты о Йоханнесе Пиче читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Украину в этом году на Евровидении представляла группа Ziferblat с эмоциональной песней Bird of Pray. Коллектив привлек внимание публики своим глубоким посылом, эстетическим номером и актуальной символикой. В финал украинские музыканты прошли по результатам первого полуфинала конкурса.

Мы также публиковали полный текст и перевод песни Bird of Pray, с которой Ziferblat покорил сначала украинцев на Нацотборе, а затем и европейских слушателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!