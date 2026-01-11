Видео дня
Блог | Смена власти в Иране станет очень серьезной проблемой для России
Вероятная смена власти в Иране и утрата хороших отношений с этой страной станет очень серьезной проблемой для России. Дело в том, что через Иран сейчас строится вся логистика транспортных связей РФ с Восточной Африкой, Южной Азией (Индия, Пакистан, Мьянма), а также с Ближним Востоком, в частности — ОАЭ, где яркими огнями сверкает столица российских эскортниц, чиновников и олигархов — город-герой Дубай.
Кроме того, будет очень весело, если новые иранские власти построят в Украине завод по производству Шахедов. И дроны эти полетят в обоих направлениях!
