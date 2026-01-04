Голливудский актер Микки Рурк впервые за долгое время появился в фокусе западных таблоидов из-за резких изменений во внешности и сложной ситуации с финансами. Папарацци зафиксировали 73-летнюю звезду "Города грехов" и "Девять с половиной недель" возле его дома в Лос-Анджелесе, США, когда тот выходил забрать доставку еды.

Видео дня

На опубликованных в Daily Mail фотографиях Рурк выглядит заметно худее, с уставшим лицом и без прежних густых длинных волос. Его видели в полосатом свитере, с четками на шее и без обуви.

По данным издания, еще в августе прошлого года актер имел значительно более густые волосы, что лишь усилило контраст с нынешним видом. Источники, близкие к актеру, отмечают, что такие изменения не стали неожиданностью для его окружения.

Инсайдеры связывают нынешнее состояние Рурка с многолетним образом жизни, который включал злоупотребление алкоголем и наркотиками, а также многочисленные пластические операции.

"Микки прожил жизнь рок-звезды, злоупотребляя наркотиками и алкоголем в течение многих лет. Поэтому, видя его еще хуже на последних снимках без голливудской киномагии, нам не стоит удивляться, что он совсем не выглядит так, как раньше", – сообщили в источнике.

Кроме внешности, в западных медиа появились сообщения и о финансовых трудностях актера. По информации издания, Рурку грозит выселение из арендованного дома из-за почти 60 тысяч долларов неуплаченной арендной платы. Согласно судебным документам, 18 декабря ему прислали трехдневное уведомление с требованием либо погасить долг, либо освободить помещение.

Актер арендует трехкомнатный дом в районе Беверли-Гроув с конца марта. Изначально ежемесячная арендная плата составляла 5200 долларов, но уже со второго месяца ее повысили до 7000. Общая сумма задолженности, по утверждению истца, составила 59 100 долларов, не считая возможных судебных издержек.

Инсайдеры характеризуют финансовое положение Рурка как "богатый бедный". По их словам, актер имеет возможности хорошо зарабатывать благодаря съемкам в фильмах и реалити-шоу, однако тратит средства настолько быстро, что фактически живет от гонорара до гонорара. При этом источники отмечают, что Рурк уверен в возможности договориться с владельцем дома и избежать выселения.

Когда-то Микки Рурка считали одним из самых харизматичных и привлекательных актеров Голливуда. В 1980–1990-х годах он получил известность благодаря ролям в фильмах "Девять с половиной недель", "Серце ангела", "Пьянь" и "Город грехов".

Впоследствии его внешность существенно изменилась – сам Рурк неоднократно объяснял это травмами, полученными во время профессиональной боксерской карьеры, а также неудачными пластическими операциями.

Последний раз Микки Рурка подозревали в очередной пластической операции в апреле 2025 года. Он поделился совместным фото с товарищами, на котором видно, что внешность артиста кардинально изменилась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!