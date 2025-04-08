72-летнего Микки Рурка, который изменился до неузнаваемости, заподозрили в неудачной пластике. Фото тогда и сейчас

Американского актера и звезду сериала "Ангельское сердце" Микки Рурка заподозрили в неудачных пластических операциях. Недавно знаменитость приняла решение стать одним из участников реалити-шоу "Большой брат", поэтому перед началом съемки провел вечер в Лондоне в компании своих друзей. Он поделился общим фото с товарищами, на котором видно, что облик артиста кардинально изменился.

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Как отмечает Daily Mail, в последнее время Рурк почти не появлялся на экранах, поэтому отличия в чертах его лица можно заметить невооруженным глазом. Пик карьеры актера пришелся на 80-е годы и тогда его считали одним из самых красивых мужчин, однако он изменился до неузнаваемости.

"Последний раз он был по-настоящему популярным во время "Реслера". Ему, как и всем остальным, нужно оплачивать счета. Так что участие в шоу – это не проблема. Он – мечта продюсеров, потому что у него много историй", – объяснил инсайдер участие звезды в реалити "Большой брат", в котором публичные люди собираются в одном доме и выполняют задания, чтобы не потерять место на проекте.

Внешность Микки Рурка привлекает внимание общественности в течение длительного времени. Актер приобрел большую популярность в 1980-х, когда присоединился к созданию картин "Девять с половиной недель", "Ангельское сердце" и Barfly. Творческая карьера знаменитости начала стремительно расти, однако в 1990-е он решил взять паузу и посвятить себя боксу. Рурк принимал участие во многих поединках, в результате которых получал неоднократные травмы.

Тогда же внешность актера и стала постепенно меняться. Звезда признавался, что переживал хирургические вмешательства, однако они были необходимы для того, чтобы исправить последствия после травм.

"В основном это было для того, чтобы исправить беспорядок на моем лице после бокса, но я обратился не к тому мужчине, чтобы он вернул мне лицо к нормальному виду. Мне дважды ломали нос. Я перенес пять операций на носу и одну на разбитой скуле", – говорил знаменитость.

Однако бывшая жена Микки Рурка, Дебра Фойер утверждала, что актер изменял форму своего лица ради роли в фильме. Вероятно, речь идет о ленте 1989 года "Дикая орхидея", ведь тогда зрители заметили определенные отличия.

"Он убьет меня за это, но он так хотел получить роль в одном фильме, что установил себе имплантаты в щеки. Он сказал мне, что отек, потому что удалили зубы. Но я знала, что это неправда – у него не было зубов, которые можно было бы удалить", – говорила она.

Стоит отметить, что кроме бокса на ухудшение внешнего вида Рурка повлияла и затяжная депрессия и зависимость от алкоголя. В тот период, когда актерская карьера звезды пошла вниз, он расстался с Деброй Фойер, что стало очень болезненным событием для него.

"Я потерял дом, жену, доверие, окружение. Я потерял душу. Я остался один. Перестал звонить телефон. Я жил на 200 долларов в неделю. Впервые за многие годы я стал сам ходить в супермаркет. Сейчас я привык к этому", – говорил артист.

В 2015-м Микки Рурка снова заподозрили в пластической хирургии. Звезду заметили во время прогулки по улице с повязкой на носу, что может указывать на проведение ринопластики. К тому же тогда черты лица знаменитости стали более четкими, так что, вероятно, он сделал подтяжку кожи.

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