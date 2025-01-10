Победительница 'Холостяка 13' раскрыла причину развода с первым мужем-абьюзером

Победительница романтического реалити-шоу свиданий "Холостяк 13", главным героем которого стал ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько, Инна Белень призналась, почему рассталась со своим первым мужем, в браке с которым состояла четыре года. По словам волонтера, она была значительно сильнее характером за своего экс-избранника, к тому же часто сталкивалась с абьюзом.

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Об этом девушка рассказала в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Однако победительница проекта отметила: считает, что в разводе виноват не только ее муж, но и она.

"Когда твой мужчина начинает с тобой конкурировать – это не о балансе в отношениях. Честно говоря, если смотреть со стороны, я считаю, что я провалила свои 50% и он свои 50%. Например, мои приоритеты. Я могла проработать до 23:30 и остаться в квартире возле работы, она специально арендуется для работников, которые дольше задерживаются. Я звонила и говорили: "Я сегодня не приеду домой". Он говорил, что хорошо, если надо – оставайся. И так каждый раз", – поделилась волонтер.

По словам Инны Белень, ее бывший муж никогда не пытался уговорить ее вернуться домой после тяжелого рабочего дня, или проявить инициативу и забрать. Девушка призналась: сначала считала, что когда избранник говорит: "Ты молодец, работай больше, инвестируй" – это демонстрация поддержки, но со временем осознала, что это не так. Ей нужен был человек, который просто мог бы сказать: "Стоп, всех денег мира не заработаешь. Я хочу провести время с тобой, поэтому приеду и заберу".

Кроме того, Инна Белень поделилась, что в ее прежнем браке не обошлось без абьюза.

"Мы с мужем и его командой шли на какое-то собрание. Я оделась, а он говорит: "Так ты не пойдешь, переодевайся". Я переодевалась. Или просил ключи от машины, типа что-то надо сделать. А потом я понимаю, что там два AirTag (устройство для отслеживания. – Ред.) и он смотрит, куда я езжу. Говорил: "Если что-нибудь случится, чтобы я знал, где ты есть". Ну это же абьюз", – рассказала Белень.

По словам волонтера, были и случаи, когда ее бывший избранник мог позволить себе поднять на нее руку. Это произошло тогда, когда их отношения уже подходили к концу: "Он забрал у меня собачку чихуахуа. Я приехала ее забрать, а когда зашла в квартиру, он меня прижал к стенке. У меня вся шея была синяя. После этого я подала заявление в полицию и мы больше не виделись".

Ранее OBOZ.UA писал, что победительница "Холостяка 13" удивила причиной, почему не живет с "Тереном" после шоу.

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