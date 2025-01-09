Победительница 'Холостяка 13' удивила причиной, почему не живет с 'Тереном' после шоу

Победительница романтического шоу "Холостяк 13" волонтер Инна Белень удивила причиной, почему живет с главным "холостяком" страны, ветераном войны Александром "Тереном" Будько врозь. Она отметила, что это удобно только в случае сумасшедшего графика мужчины, во всех других аспектах – приносит дискомфорт.

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Инна Белень в интервью Славе Демину раскрыла, что периодически Александр "Терен" может приехать домой в 7 утра или уехать в 11 вечера, а для девушки это не совсем комфортно. Однако сейчас пара проживает период отношений, который часто называют конфетно-букетным, когда приглашают друг друга на свидание.

По словам волонтерки, прошлые сезоны "Холостяка" заканчивались съездом главного героя и победительницы проекта. Однако пара "Терена" и Белень стала исключением.

"Раньше всегда очень рано съезжались. Саша, скорее, из тех, кто вообще не съезжается очень рано. Все-таки на две квартиры не очень хорошо. С его ритмом жизнь, когда он может приехать в 7 утра, а уехать в 11 ночи, все же две квартиры – это круто. Но для меня все же отношения – это вместе засыпать и просыпаться", – поделилась победительница шоу.

Более того, пара решила не засчитывать двухмесячных опыт знакомства и свиданий на проекте в срок отношений. "Мы не засчитываем наш опыт с "Холостяка", а начинаем как пара все сначала", – отметила женщина.

Однако самый эмоциональный конфетно-букетный период у них продлился только первый месяц после окончания романтического шоу. Сейчас отношения развиваются гораздо медленнее, чем хотелось бы влюбленным.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" Будько и Инна Белень стали судьями другого известного проекта на СТБ.

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